È innegabile che le macchie d’olio siano davvero fastidiose da vedere sul pavimento in calcestruzzo del garage. Quante volte abbiamo applicato cartoni di protezione con scarsi risultati visto che alla prima sterzata delle gomme il cartone si sposta!

Sono disponibili molti sgrassatori chimici in commercio ma ad una cifra non certo economica. Possiamo tranquillamente sostituirli con un prodotto naturale, non inquinante, in grado di rimuovere queste antiestetiche chiazze nere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Sono odiose a vedersi ma con questo metodo incredibile le macchie d’olio spariranno dal garage

In poche mosse rimuoveremo l’olio dal cemento usando bicarbonato di sodio, sabbia per lettiere per gatti e sapone dei piatti.

Come rimuovere le macchie di olio dal calcestruzzo?

Prima di provare a rimuovere la macchia, occorre asportare l’olio in eccesso dal cemento. La sabbia per la lettiera dei gatti è perfetta! Basta spargerne un po’ sulla macchia e sfregare con carta asciugamano, lasciamo assorbire per qualche ora.

Spazzoliamo poi con una spazzola di plastica a setole dure e l’olio sarà completamente assorbito.

Rimuovere una macchia d’olio recente

Se la macchia è fresca, possiamo addirittura rimuovere la macchia d’olio solo con l’uso della sabbia.

Se, invece, fosse ormai penetrata nel cemento procediamo come segue.

Rimuovere una chiazza d’olio penetrata nel cemento

Cospargiamo la macchia con il bicarbonato di sodio. Lasciamo in posa per 15 minuti e versiamo sulla chiazza due o tre cucchiai di sapone dei piatti.

Andremo a formare una crema abrasiva strofinando la macchia con una spazzola di plastica. Eseguiamo dei movimenti circolari.

Risciacquiamo e la chiazza nera sarà un brutto ricordo.

Le macchie d’olio spariranno anche dal vialetto di casa

Sono odiose a vedersi ma con questo metodo incredibile le macchie d’olio spariranno dal garage, e non solo: anche dal vialetto di casa.

In questo caso ci serviremo di detersivo in polvere per il bucato e lo metteremo direttamente sulla macchia.

Spruzziamo un po’ di acqua e strofiniamo con una spazzola per le stoviglie vecchia e inutilizzabile con setole medie.

Lasciamo agire almeno 6-7 ore. Risciacquiamo e la macchia sarà sparita. Nel caso fosse ancora visibile ripetere il trattamento.

Qui troveremo invece un consiglio che rivoluziona il modo di pulire i pavimenti.