Le mele sono un frutto per ogni stagione dell’anno. Sane e nutrienti si possono cucinare in tantissimi modi e usare per realizzare piatti sempre squisiti. In questa ricetta la nostra Redazione ha deciso di proporre una versione dolce che vede questo frutto protagonista. È un dessert facile e intuitivo ma davvero sorprendente, perfetto anche per chi non ha esperienza ai fornelli. Non a caso sono la ricetta del momento queste mele dolcissime con un cuore caldo. Vediamo qui di seguito gli ingredienti e i consigli per prepararle del team di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Pochi ingredienti ma di qualità

Lo scopo della ricetta è quello di ottenere delle deliziose mele ripiene di frutta e amaretti. Ecco dunque il necessario per la realizzazione per 4 persone:

4 mele (possibilmente Renetta);

1 barattolo di confettura di albicocche;

il tuorlo di un uovo;

1 rotolo di pasta sfoglia;

16 amaretti;

latte e zucchero a velo q.b.

Sono la ricetta del momento queste mele dolcissime con un cuore caldo

Per iniziare sbricioliamo a mano gli amaretti in una ciotola. Aggiungiamo quindi 3 cucchiai di confettura di albicocche e mescoliamo bene. Passiamo ora alle mele.

Togliamo con attenzione il torsolo, senza scomporle. Le sbucciamo e le posizioniamo su una teglia rivestita di carta da forno. Ora distribuiamo con un pennellino un po’ di confettura all’esterno delle mele e farciamo l’interno con il ripieno di albicocche e amaretti.

A questo punto tagliamo il rotolo di pasta sfoglia in 4 parti uguali. Avvolgiamo quindi le mele nella pasta, lasciando scoperto solo il foro del picciolo. Sbattiamo poi il tuorlo con un goccio di latte e lo distribuiamo sulla pasta sfoglia avvolta. Infine inforniamo per circa 45 minuti a 200°C.

Una volta cotte togliamo da forno le nostre mele, aspettiamo che diventino tiepide e spolveriamo con lo zucchero a velo aiutandoci con un colino. Ecco che siamo pronti per servire e gustare le nostre prelibate mele in gabbia. Per altre idee dolcissime si consiglia questa ricetta da leccarsi i baffi.