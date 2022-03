Le patate sono un alimento molto amato da grandi e piccini. Un evergreen della cucina si prestano per la preparazione di numerose ricette salate e dolci.

Deliziose se consumate da fritte, ma anche croccanti al forno. Ideali per la preparazione di impasti come la pasta per gli gnocchi o da servire sotto forma di purè.

Sono la fine del Mondo queste patate filanti dal cuore morbido per un piatto unico pronto in soli 15 minuti, per una cena velocissima e svuota frigo

La nostra preparazione di oggi vede come protagonista le patate proposte in un filante tortino. Un gustosissimo scrigno che nasconde al suo interno un cuore filante.

Tortino filante di patate

Ingredienti dunque per 5 tortini:

500 g di patate lesse;

5 fette di formaggio filante o sottilette;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

100 g di pancetta a cubetti;

1 tuorlo;

sale e pepe q.b.;

pane grattugiato e burro q.b.

Procedimento:

Mettere in una ciotola le patate lesse e con l’aiuto di una forchetta schiacciarle. Aggiungere all’impasto il formaggio grattugiato, il sale, il pepe e il tuorlo d’uovo. Con un cucchiaio mescolare energicamente. Imburrare e rivestire con il pane grattugiato 5 stampini di alluminio. Riporre in ogni stampino un cucchiaio di impasto e posizionarvi sopra una fettina di formaggio e il prosciutto cotto, così che il cuore dell’impasto rimarrà morbido e filante. Sovrapporre poi un altro strato di patate. Con le mani umide schiacciare l’impasto e spolverare la superficie con del pane grattugiato. Cuocere in forno precedentemente riscaldato per 15 minuti a 180 gradi. A termine cottura attendere qualche minuto prima di sfornare. Distaccare l’impasto dalle pareti dello stampino e impiattare.

Servire accompagnato da insalata fresca o verdure girate in padella. Se si preferisce è possibile servire il tortino accompagnato da una salsa di pomodoro semplice.

È possibile conservare il tortino di patate in forno per 1 o 2 giorni accuratamente ricoperto con pellicola trasparente.

Chicche di gusto

Per insaporire il tortino possiamo anche aggiungere alla preparazione del prosciutto, piuttosto che del salame. Se si preferisce si può insaporire il tutto con delle erbe aromatiche o delle spezie come timo, curcuma, curry o aggiungere dei funghi trifolati.

Dunque sono la fine del Mondo queste patate filanti originali ma soprattutto irresistibilmente buone.

Lettura consigliata

Ecco come preparare delle patate in padella croccanti fuori e morbide al morso in soli 20 minuti e non sono al forno