Il bambù è una pianta davvero strabiliante, economica e molto versatile. Da essa è possibile ricavare fibre di tessuto, materiale per costruire moltissime cose e cibo. Proprio in quest’ultimo campo, sono incredibili i benefici che possiede questa pianta quando è utilizzata in cucina. Oltre ad essere utilizzata per la sua bontà, risulta essere anche molto salutare per il benessere del corpo. Attenzione però poiché delle centinaia di varietà soltanto alcune risultano essere commestibili, circa un centinaio in effetti.

Cosa si mangia del bambù?

In cucina risultano essere utilizzati solamente i germogli di bambù, ossia le radici di alcune di queste piante. Esse sono recise e pelate, mantenendo solamente la parte interna. Interessante notare la loro consistenza che risulta essere croccante anche dopo la cottura. Essa è essenziale per rendere i germogli di bambù commestibili. Di colore chiaro e molto aromatica, questa pianta ha davvero molti benefici per il corpo.

Questa favolosa pianta possiede davvero moltissime proprietà benefiche per l’organismo:

è una ricca fonte di fibre, indispensabili per prevenire e combattere la costipazione;

aiuta la perdita di peso essendo particolarmente saziante e a basso contenuto di calorie;

favorisce la salute del cuore, regola la pressione ed aiuta a tenere sotto controllo il colesterolo LDL, quello dannoso per il corpo;

è ricca di vitamine e contiene anche proteine;

grazie all’alto contenuto di vitamina B6 favorisce la salute del cervello e della vista;

contiene acido folico;

in essa sono presenti molti sali minerali utili al corpo quali rame, potassio, ferro, calcio, fosforo e manganese;

ha un alto contenuto di silicio che favorisce un adeguata idratazione della pelle;

contiene proprietà antiossidanti che contrastano i radicali liberi;

ha proprietà antibatteriche;

supporta il sistema immunitario.

Come abbiamo visto, davvero un potente alleato per la salute. Tra l’altro sembrerebbe non presentare controindicazioni o effetti collaterali nelle persone comuni. Tuttavia si sconsiglia l’assunzione di germogli di bambù in caso di allergia, ipersensibilità, stato di gravidanza e allattamento.

