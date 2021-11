L’autunno oltre al profumo di caldarroste e colori dorati è anche il periodo in cui gli acari della polvere trovano terreno fertile nelle nostre case. Infatti, questi si manifestano soprattutto a causa dell’umidità eccessiva degli ambienti chiusi. Pertanto, avendo i riscaldamenti accesi e le finestre chiuse questi hanno maggiore facilità di annidarsi e proliferare. I posti più confortevoli per gli acari della polvere sono i materassi, i cuscini e in generale tutti i posti dove si annida la polvere.

Cosa sono gli acari

Gli acari della polvere sono allergeni frequenti nelle case, appartenenti alla stessa famiglia dei ragni, sono invisibili ad occhio nudo e sono capaci di riprodursi nella polvere. Gli acari della polvere, infatti, sono la principale causa di allergie respiratorie che si manifestano soprattutto nella stagione fredda. Ma sono in pochi a sapere come e quali lenzuola scegliere quando si soffre di quest’allergia in autunno.

Inoltre, possono provocare anche un fastidioso prurito che ci tiene svegli tutta la notte, arrecando non pochi disagi. Ecco perché è molto importate, pulire le superfici e gli ambienti dalla polvere, utilizzare federe e coprimaterasso e arieggiare gli ambienti. Quest’ultima azione, insieme ad altri consigli è molto utile anche per avere pareti pulite e senza condensa e contrastare l’umidità. Ma cosa non meno importante è utilizzare le lenzuola giuste.

Non solo allergie respiratorie ma anche un fastidioso prurito

Avere un prurito durante tutta la notte comporta il non riuscire ad avere un sonno sereno che va ad impattare sulla qualità della nostra giornata. A lungo andare anche della nostra vita, rendendoci stanchi e irascibili. Pertanto una volta scoperto che il prurito deriva da un’allergia agli acari è molto importante utilizzare determinate accortezze. Innanzitutto arieggiare, evitare moquette e tappetti, nonché tende pesanti che possono essere un accumulo di polvere e germi. A tal proposito, in molti sbagliano ma ecco quante volte lavare le tende per non avere problemi.

Sono in pochi a sapere come e quali lenzuola scegliere quando si soffre di quest’allergia in autunno

Infine, la regola fondamentale è utilizzare lenzuola e coprimaterassi specificamente realizzati per contrastare l’allergia agli acari della polvere. Pertanto bisognerà verificare, prima dell’acquisto, che i tessuti siano davvero anti-acaro. In particolare dovranno avere una trama molto fitta, capace di diventare una barriera efficace contro questi invisibili e pericolosi allergeni. In altre parole, l’intreccio del tessuto deve creare una trama fitta e impenetrabile dagli acari che misurano 5 micron.

Lo stesso vale per il coprimaterasso che deve avvolgere interamente il materasso senza lasciare lembi scoperti, pertanto sarà preferibile il modello con cerniera. Dovrà essere munito di certificazione e marchio CE e bollino recante la dicitura dispositivo medico.

Approfondimento

