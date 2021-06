Il gonfiore addominale è un fastidio che colpisce moltissime persone. Come sappiamo le cause possono essere diverse, e i disturbi legati a questa sensazione possono variare da persona a persona. Nonostante ciò, Escluse patologie specifiche per cui solamente il medico potrà dirci cosa fare, esistono dei rimedi che possiamo sfruttare al fine di sentirci meglio. Nel prossimo paragrafo ne sveleremo uno in particolare.

Ancora di più

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In questi giorni poi questa fastidiosa sensazione diventa ancora più difficile da sopportare. Infatti, con i tassi di afa e umidità che crescono sempre di più, avere la pancia gonfia per molti è ancora più frustrante. Ebbene, forse non tutti lo sanno, ma esistono alcuni alimenti che, grazie alle componenti nutritive che presentano, riescono a riportare equilibrio all’interno dell’apparato digerente. Aiutandoci a sentirci subito meno gonfi.

Sono impressionanti i benefici di mangiare questo yogurt per chi soffre di gonfiore

Uno dei più grandi aiuti quando si tratta di combattere il gonfiore addominale lo possiamo trovare nel cibo stesso. Difatti, così come esistono alimenti in grado di aumentare questa sensazione fastidiosa, così ce ne sono altri potenzialmente capaci di risolverla. Per questo motivo, vediamo in che modo sono impressionanti i benefici di mangiare questo yogurt per chi soffre di gonfiore. Stiamo parlando dello yogurt greco con l’aggiunta di mirtilli freschi. Difatti questi due alimenti, se combinati, potranno rendersi molto utili in questa particolare situazione.

Infatti, mentre lo yogurt, specialmente quello greco, aiuta la flora batteria a ritrovare l’equilibrio necessario, i mirtilli presentano proprietà diuretiche molto importanti. Combinarli dunque si rivela un’ottima strategia per poter sconfiggere definitivamente questo fastidio. Certamente, come accennavamo in precedenza, non sempre potrà rivelarsi un rimedio efficace, proprio perché le cause potrebbero essere varie. Ciononostante, a meno di allergie conclamate ad uno di questi due cibi, vale veramente la pena provare. In quanto potremmo restare felicemente sorpresi dai risultati ottenuti.