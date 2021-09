La nuova stagione della tv generalista ci dona un’offerta variegata e ricca di fiction e film che si preannunciano di grande interesse. Sono diverse ma noi scegliamo di approfondirne tre in particolare: “Carla” dal nome stesso della celebre Carla Fracci, “Sul tetto del Mondo” con Alessio Boni e “I Bastardi di Pizzofalcone 3”.

Sul tetto del Mondo

In ordine cronologico la prima ad arrivare sui nostri schermi è “Sul tetto del Mondo” in onda su Rai 1 dal prossimo 12 settembre. Un omaggio al celebre alpinista Walter Bonatti morto il 13 settembre di 10 anni fa. Una docufiction che vede come protagonista un eccellente Alessio Boni con Nicole Grimaudo che interpreta i panni della compagna di una vita. Il focus della serie è proprio la storia d’amore e il legame intenso e duraturo della coppia. Un’immersione nella vita e nell’anima di un grande sportivo pronta a restituirci forti emozioni.

I bastardi di Pizzofalcone 3

Per la regia di Alessandro D’Alatri e Carlo Carlei, ritorna la fortunatissima serie di sei puntate. Nel cast il protagonismo di Alessandro Gassmann con Carolina Crescentini e tra gli altri Tosca D’Aquino, Gianfelice Imparato, Antonio Folletto. In onda dal 20 settembre sempre su Rai 1, la serie è tutta ambientata a Napoli trae spunto dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Nelle sei puntate l’ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann) e la sua squadra cercherà di scoprire chi tenta di ucciderli posizionando una bomba in un ristorante dov’è presente tutto il gruppo.

Sono imperdibili queste fiction e un film avvincenti in onda su Rai 1 il prossimo autunno

Più in là invece vedremo la splendida interpretazione di “Carla”, un film in onda sempre su Rai 1 dal primo dicembre. Alessandra Mastronardi vestirà i panni della celebre étoile (stella) italiana venuta a mancare il 27 maggio. Si tratta di un film sulle tracce dell’autobiografia della grande Carla dal titolo “Passo dopo passo – la mia storia”.

Chi è Carla

Il racconto della vita vera e semplice di Carla da bambina, poi adolescente nel Secondo dopoguerra e infine i primi passi a Milano a partire dagli anni Sessanta. Poi l’ascesa verso il successo mondiale. La stessa Carla nel mese di marzo scorso ha messo piede sui luoghi della sceneggiatura e ha chiesto che dal film trasparisse la fierezza e la forza con cui ha vissuto la vita. Una donna di un talento straordinario. Il coraggio e l’audacia di coltivare le sue qualità senza mai cedere a quei colpi di testa che i bagliori del successo possono provocare.

Italianità in onda

La stagione (tra tv generalista ed emittenti private) presenta anche altri film e fiction di rilievo tra cui scegliere cosa vedere. Ma certamente sono imperdibili queste fiction e un film avvincenti in onda su Rai 1 il prossimo autunno perché simbolo di un’italianità. Persone di talento superlativo ma anche una storia cancerogena e malavitosa che rappresenta una ferita sanguinante del nostro Paese.