Ancora una volta uno dei social più apprezzati di tutti ci insegna qualche piccolo segreto o ci fa sperimentare qualche ricetta assolutamente innovativa. Un esempio è sicuramente questa spettacolare e semplicissima pasta al forno che ha conquistato intere famiglie, con un ingrediente insolito ed originale.

Molte sono le video ricette che ogni giorno vengono proposte su questo social e alcune di queste diventano virali per la loro semplicità e bontà. Tra questi ci sono anche gli straordinari biscotti famosi in tutto il mondo nella versione senza farina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Resteranno tutti a bocca aperta assaporando questa meraviglia

Una ricetta facile e veloce da preparare, questi straordinari e soffici pancake che stanno spopolando su TikTok. Non solo per una colazione domenicale in famiglia, ma anche per deliziare i pomeriggi invernali per una pausa golosa.

Nella versione qui proposta, non occorreranno uova. Ma il segreto che renderà il pancake soffice e umido al punto giusto sarà inserire nell’impasto una banana matura frullata.

Ingredienti

200 g di banane mature

150 g di farina

200 g di latte

20 g di zucchero

10 g di olio di semi di arachide o girasole

2 cucchiaini di lievito per dolci

Sono i più soffici di tutti questi straordinari pancake che stanno spopolando su TikTok

Procedimento

Iniziare la preparazione frullando o schiacciando con una forchetta le banane e versarle in un recipiente con lo zucchero e montarle con l’aiuto delle fruste elettriche. Dopo qualche minuto, quando si sarà formata la classica crema ben omogenea aggiungere l’olio progressivamente. Continuare a montare gli ingredienti e aggiungere il latte.

Arrivati fin qui prendere la farina e versarla un po’ alla volta per evitare la formazione di grumi, meglio ancora se viene setacciata. Proseguire aggiungendo il lievito e montare per bene tutti gli ingredienti e passare alla cottura in padella.

Prendere una padella antiaderente con il coperchio e ungerla con un filo d’olio e accendere il fornello a fiamma media. Con l’aiuto di un mestolo, si potrà versare sempre lo stesso quantitativo d’impasto e coprire con il coperchio per pochi secondi.

Il coperchio servirà a far gonfiare i pancake e non appena si saranno formati dei piccoli forellini sulla superficie si potrà girare la frittella per completare la cottura.

Approfondimento

Sono questi i trucchi per preparare una torta paradiso soffice e leggera come una nuvola