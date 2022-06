Tra gli animali domestici più presenti nelle nostre case, oltre ai cani, i primi posti sono occupati dai gatti. In molti li preferiscono perché tendono ad essere più indipendenti rispetto ai cani, sicuramente fanno dell’autonomia un punto di forza. Il cane ha bisogno della presenza costante del padrone per non soffrire quella solitudine che potrebbe portarlo ad abbaiare per ore disturbando il vicinato. Il gatto, al contrario, non ha bisogno di una compagnia continua durante il giorno.

Per questo motivo si tratta di animali scelti specialmente tra coloro che non sono a casa durante la giornata. Questo, tuttavia, non significa che il gatto non necessiti di affetto né che, come spesso si pensa, non sappia dispensarne. Ci sono, come per i cani, razze più inclini a dispensare amore nei confronti del padrone rispetto ad altre. Tra queste troviamo il Persiano, lo Scottish Fold e il Bombay americano. Tuttavia, il consiglio è sempre quello di non focalizzarsi su una particolare tipologia di animale ma di adottarne uno trovatello.

Sono i gatti più affettuosi da tenere in appartamento queste 3 razze tranquille molto docili con i bambini

Il gatto Persiano è un animale molto docile e affettuoso che si adatta bene al suo ruolo di animale da compagnia. Si affeziona molto alla sua famiglia e tollera anche la presenza di altri gatti o cani. Non temono gli sconosciuti e amano particolarmente essere accarezzati. Le necessità di questo gatto si concentrano, in modo particolare, sul pelo che andrà spazzolato più volte durante la settimana. Infatti, per mantenerlo perfetto e senza nodi, il mantello andrà curato minuziosamente. Un altro punto debole di questo meraviglioso felino sono gli occhi che necessiteranno di pulizia quotidiana. Nonostante questo, è un gatto che vive a lungo, può raggiungere i 17 anni.

Scottish Fold

Quella degli Scottish Fold è una razza di gatto diventata particolarmente famosa anche grazie alla cantante Taylor Swift che ne possiede due. La caratteristica fisica che li distingue dagli altri felini è data dalle orecchie piegate in avanti. Un gatto dal pelo corto o lungo di colori che variano dal nero al blu passando per il crema e l’argento. Caratterialmente è molto legato alla famiglia, specialmente ai bambini, e non ama stare da solo. Per questo motivo andrebbe scelto solamente se non ci si assenta troppo da casa. In alcuni casi potrebbe diventare testardo e insofferente. Ben si adatta alla presenza di altri animali come cani o gatti. Come per il Persiano anche lo Scottish Fold andrà spazzolato quotidianamente per evitare il formarsi di nodi nel pelo.

Bombay americano

Da ultimo tra razze di gatto più affettuose e adatte alla famiglia troviamo il Bombay americano. Una piccola pantera, con pelo nero e occhi gialli, legatissima alla sua famiglia. Molto intelligente ama giocare con i bambini ma non sopporta la presenza di altri gatti, preferisce la compagnia di un cane. Come Persiano e Scottish Fold non ama stare da solo in casa se non per brevi periodi di tempo. Il pelo è più semplice da gestire rispetto a quello degli altri due ma andrà comunque spazzolato. Questi sono i gatti più affettuosi da tenere in appartamento ma non gli unici.

Lettura consigliata

Chi ama i gatti deve sapere cosa fare in questa situazione molto comune senza commettere erro