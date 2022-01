I primi mesi dell’anno sono quelli che più mettono a dura prova giardini, balconi e l’umore di chi si dedica al giardinaggio.

Infatti lo sconforto è la sensazione dominante che si manifesta semplicemente osservando la terra nera e gli alberi spogli.

Eppure, nonostante le difficoltà dovute alla situazione climatica ci sono fiori che potrebbero riuscire a rallegrare i nostri spazi.

Per vederli fiorire, però, ci si sarà dovuti attivare nei mesi precedenti. L’autunno è il periodo ideale per coltivare molti di questi fiori.

Tra le piante capaci di rallegrare l’inverno senza chiedere nulla in cambio troviamo la Skimmia, l’Amamelide ma non solo.

Oggi si tratterà di uno dei fiori più amati in assoluto, il Bucaneve. Un fiore che dà il meglio di sé e che, come suggerisce il nome, “buca” la neve proprio a febbraio. Da sempre simbolo di speranza rappresenta anche la capacità di affrontare periodi difficili con coraggio e determinazione.

Sono i fiori dell’inverno ma pochi sanno come coltivarli in giardino o in vaso per vederli sbocciare a febbraio

Quando si tratta di Bucaneve non bisogna farsi trarre in inganno dalla convinzione che ne esista una sola varietà.

Sono tutte bulbose perenni dalla fioritura invernale caratterizzati da fiori di colore bianco semplici ma eleganti e di effetto.

Il Bucaneve è molto resistente e, per questo motivo non necessita di particolari cure. Si adatta bene a qualsiasi tipo di terreno ma non sopporta il sole diretto. Per questo motivo si consiglia di sistemarlo in una zona del giardino o della terrazza in ombra o a mezzo sole.

Il bulbo dovrà essere interrato a circa cinque o sei centimetri di profondità accertandosi che le radici siano ben coperte.

Per una fioritura più abbondante utilizzare l’humus per arricchire il terreno e procedere con le concimazioni in primavera.

Le irrigazioni dovranno essere frequenti aspettando che il terreno asciughi tra una e l’altra. Si tratta di bulbose che potrebbero patire un’eccessiva disponibilità di acqua.

Varietà

Tra le varietà più apprezzate ne troviamo tre in particolare: la Flore Pleno, la Merlin e la Nivalis.

Il Flore pleno è caratterizzato da fiori doppi sempre aperti e da parti interne di colore verde. La fioritura di questa tipologia di fiore è molto lunga, saprà colorare il giardino per moltissimo tempo. Si consiglia di procedere con la semina tra settembre e dicembre per vederli sbocciare già a febbraio.

Per quanto riguarda il terreno meglio se ben drenato e ricco di humus.

La seconda varietà che si andrà a scoprire è la Merlin, molto elegante con il suo grande fiore di colore bianco.

Il bianco è messo ancora più in risalto dal verde che domina nella parte interna.

Da ultimo, poi, troviamo il Bucaneve Nivalis, il classico fiore che si può trovare cresciuto spontaneamente nei boschi e nei campi. Forse la varietà più resistente tra tutte, elegante e raffinata con lunghi petali esterni. Ecco perché sono i fiori dell’inverno ma pochi sanno come coltivarli in giardino o in vaso per vederli sbocciare a febbraio.