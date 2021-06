Sono i capi sporty chic la nuova tendenza nel campo dell’abbigliamento femminile

Capita sempre più spesso di vedere abbigliamento sportivo in contesti che sono ben lontani dalle palestre o da luoghi dedicati allo sport. il nuovo casual è in stile sporty chic e questo stile si è fatto strada ed è entrato a pieno titolo nei trend del momento. Nessuno si meraviglia più di vedere una gonna satinata con un maxi-felpa, oppure un tacco abbinato ad un calzettone in spugna. Insomma, i tempi cambiano e le mode insieme ad esso e quello che fino a ieri sembrava assurdo, oggi potrebbe essere il massimo del glam. È infatti innegabile che sono i capi sportivi e chic la nuova tendenza nel campo dell’abbigliamento femminile.

Per un articolo sulle tendenze dei capelli, cliccare qui.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I cycle pants sono tornati

Il primo capo sporty chic da annoverare fra le tendenze di questo periodo sono i cycle pants. Spesso sono abbinati a sneakers e felpone, ma c’è chi li porta anche con top corti. Le più audaci indossano questo tipico pantaloncino da ciclista addirittura con dei sandali alti.

È stata lady Diana a creare il mito di questo look sporty chic. E considerando la caratura del personaggio e la sua indiscutibile eleganza, forse è solo per questo che è sopravvissuto tanto da tornare alla ribalta.

Il top in stile sport bra

Un altro must assoluto per quest’anno è l’iconico top in stile sport bra. Questo top andrebbe indossato in palestra con i tipici leggings, ma si adatta benissimo anche ad un paio di jeans o pantaloni. Magari sotto una maxi-giacca dal taglio retto. Per un perfetto street style, effetto finto trasandato. Ciò che però non può mancare con lo sport bra sono le sneakers. Meglio optare per un modello anni 90. Il look sarà più autentico.

La felpa è la regina di questo stile

La felpa è un capo che la maggior parte delle persone amano. L’unica distinzione va fatta tra chi da una parte, vive questo amore segretamente, e chi dall’altra, invece, lo dichiara sfacciatamente al mondo. Nessun capo infatti sa far sentire a proprio agio come una felpona. E adesso che ha trovato anche la sua accezione glamour, nessuno potrà più interferire fra questo amore. Va molto di modo di taglie extra large, da indossare come un mini abito. Perfetta sia con le sneakers che con i tacchi. L’era della felpa per stare in casa è finita. E se sono i capi sporty chic la nuova tendenza nel campo dell’abbigliamento femminile, la felpa ne è indiscutibilmente la regina.