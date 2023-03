Sono i 5 alimenti che non scadono mai. Potete anche fregarvene della data di scadenza perché non si corrono rischi

Una delle paure che coinvolgono le persone riguardano le date di scadenza dei prodotti. Tante volte, arriviamo al limite della data impressa, oppure ci dimentichiamo ed andiamo oltre. Ci sono consumatori che se ne fregano e rischiano, nonostante sia passato il giorno ultimo. Altri, invece, buttano via gli alimenti. Ma, di questi, ce ne sono 5 che praticamente non scadono mai. Ecco quali.

Come vi regolate voi con la data di scadenza impressa sopra gli alimenti? Li mettete davanti nel frigorifero, così da evitare di scordarli quando si tratta di consumarli? Oppure, li riponete alla rinfusa, salvo poi dimenticarvi della loro scadenza, così da doverli buttare via?

In effetti, sono tanti i chili di cibo che, ogni anno, finiscono in pattumiera, nell’umido, per colpa della scadenza superata. Perché, come sempre, ci sono varie teorie. C’è chi li mangia senza preoccuparsi troppo della data superata. E c’è, invece, chi non si fida e per evitare grossi problemi di salute preferisce buttare via tutto. Con un notevole dispendio di soldi.

Sulla data di scadenza non si scherza perché alcuni alimenti sono veramente rischiosi

In realtà, prima di buttarli via faremmo bene a pensarci su due volte. Infatti, ci sono alimenti che, anche se scaduti, possono essere utilizzati in casa per altri usi. A partire dal latte scaduto, perché ci sono tanti modi per riciclarlo e che ci fanno risparmiare soldi.

Un po’ come le bucce di frutta e verdura. Che, di solito, finiscono sempre nel cestino dell’umido, ma che, in realtà, possono essere riutilizzate in moltissimi modi, e non solo in cucina. Su alcuni cibi, in realtà, non si deve scherzare. A partire dai formaggi molli, che devono essere tassativamente consumati entro la data di scadenza. In particolare se sono stati prodotti con latte pastorizzato.

Per fortuna ci sono degli alimenti che non scadono mai, come questi 5

Per fortuna non sempre si corre questo rischio. Ad esempio, questi sono i 5 alimenti che non scadono mai, dei quali non serve preoccuparsi troppo della loro data di scadenza impressa. Vediamo quali sono. Il primo, in assoluto, è il miele. L’alimento, forse, per eccellenza che non scade mai.

Questo è dovuto al fatto che, al suo interno, ci sono tante sostanze naturali antibiotiche che finiscono per inibire la proliferazione dei batteri. Con il tempo, non sarà, magari, sempre consistente allo stesso modo, diventano o più duro o più liquido, ma mai dannoso se conservato in modo corretto.

Sono i 5 alimenti che non scadono mai. Oltre al miele, scopriamo gli altri 4

Il cioccolato fondente è un altro alimento che non ha scadenza se lo conservate correttamente. Certo, se lo mangiate, dopo tanto rischierete di vederlo più bianco e con un aroma diverso. Anche la pasta secca può essere mangiata molti mesi dopo la sua data di scadenza. Ovviamente, va conservata in un luogo asciutto, lontano dalle fonti di calore. Non avendo carica microbica, per via della sua bassa umidità, si può consumare senza problemi.

Un altro alimento che si potrebbe mangiare dopo la data di scadenza, anche a distanza di mesi, è il tonno in scatola. Quando viene inscatolato, infatti, si toglie l’ossigeno, così da impedire ai batteri di proliferare. E anche il caffè macinato si può consumare ben oltre la sua scadenza. Se apriamo la sua confezione integra sottovuoto anche a distanza di un anno dalla scadenza, non corriamo rischi. Importante è che non sia entrata a contatto con l’umidità.