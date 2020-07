L’immobilismo del Governo si sta ribaltando sulla economia e sulla finanza. Istat indica una crescita dei prezzi in Italia dello 0,1% su base mensile a giugno e una decrescita dello 0,2% su base annua. Significa deflazione. I prezzi non salgono, scendono. I prodotti costano meno. E perché? Perché la gente non compra. L’economia è in letargo, i prezzi in Borsa languono e soprattutto lo spread non cala. Attenzione, sono guai per le banche e per tutti se questo indice sale

Che cos’è lo spread Btp-Bund

Lo spread questo sconosciuto, o quasi. Tutti ne sentono parlare ma pochi lo conoscono. Ma lo spread sui tassi di rendimento influisce pesantemente sulle finanze di ogni singolo cittadino (non solo risparmiatore), e sul benessere economico dell’intero Paese. Non ci credete? Ecco la prova. Nel 2011 a novembre, il Governo Berlusconi si dimise e arrivò un governo di tecnici guidato da Monti perché lo spread schizzò a 500 punti (oggi è a 170).

Lo spread misura il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato a 10 anni dell’area euro. Quello che ci interessa direttamente è la differenza di rendimento tra i nostri BTP decennali e il Bund tedesco a 10 anni. Il decennale tedesco è considerato il benchmark per tutti i titoli di Stato europei. Al momento della stesura di questo articolo il differenziale tra BTP e Bund decennali è di 173 punti. Il titolo di Stato italiano rende l’1,25% annuo mentre il Bund tedesco ha un rendimento negativo dello 0,48%.

Per dare un termine di paragone, il differenziale tra Bund tedesco e decennale spagnolo, il Bono, è di 70 punti base. Il titolo di Stato decennale di Madrid rende circa lo 0,25%

Lo spread ha un ruolo importante per la vita economica di tutti. E’ un problema per l’Italia se questo indice sale. Per le banche e per tutti i cittadini. Più lo spread sale, maggiori sono i soldi che lo Stato italiano deve reperire per pagare gli interessi dei nuovi titoli emessi. Soldi che vanno trovati.

L’aumento delle spread fa aumentare i tassi di rendimento e deprime i prezzi dei BTP quotati sul mercato. Le nostre banche sono piene zeppe di Buoni del Tesoro Poliennali, in particolare Intesa e Unicredit. Un aumento dello spread pesa sui bilanci degli Istituti bancari e quindi sui prezzi dei corrispondenti titoli azionari.

Senza contare che un aumento della spread fa salire i tassi di interesse passivi. Sono quelli che si pagano quando si prende un mutuo, o un finanziamento per ristrutturare casa, per acquistare un auto o un bene durevole.

Ecco perché sono guai per banche e per tutti se questo indice sale.