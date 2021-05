Chi è alla ricerca del fiore del momento è nel posto giusto. Con l’estate ormai alle porte non c’è tanto tempo per decidere quali piante, fiori e arbusti “sfoggiare” per un effetto curato e impeccabile, spendendo poco.

Con una fioritura eccezionale, che va da luglio a settembre, la pianta che la Redazione vuole presentare oggi, non solo decora in modo eccezionale ma farà fare un figurone grazie ai suoi petali speciali.

Prima di mostrare tutti i segreti per ravvivare giardini, terrazzi e balconcini di casa, ecco due idee da copiare:

Per un angolo green davvero eccezionale, ecco i vegetali che sono fiori ma sembrano di carta, belli, coloratissimi e facili da coltivare faranno impazzire d’invidia tutti i vicini.

Un fiore speciale

Stiamo parlando dell’elicriso bracteato, scientificamente Helichrysum bracteatum.

Conosciuto anche come fiore di carta o fiore di paglia. Questa pianta è un’erbacea annuale di origine australiana.

La sua particolarità viene trasmessa dai fiori che sono molto vistosi e colorati. Costituiti da petali che al tatto ricordano la carta, questi fiori ammaliano e rapiscono il cuore di chi li guarda. I colori variano dal giallo all’arancio, dal rosa al rosso e al bianco.

Coltivarli non è difficile. Questa pianta, infatti, richiede poca cura e poca acqua.

Inoltre, non ha bisogno di una particolare manutenzione.

Il fiore di carta ama il sole e posizionata nel posto giusto fiorisce in modo straordinario.

Attenzione alle temperature fredde, sotto i 10 gradi muore.

Non ha particolari esigenze per il terreno. meglio, però, se leggero e ben drenato. Sono consigliate innaffiature regolari nel periodo estivo ma mai creare ristagni d’acqua, davvero dannosi per la pianta.

Per una fioritura più rigogliosa, si consiglia di eliminare i fiori secchi per dare forza ai boccioli.

Infine, si sottolinea che il fiore di carta è ideale per composizioni di fiori secchi perchè resta colorato e splendente per molto tempo, anche dopo l’essiccazione. Dunque, Sono fiori ma sembrano di carta, belli, coloratissimi e facili da coltivare faranno impazzire d’invidia tutti i vicini.