I tacos sono un piatto messicano molto pratico e veloce, da gustare anche per un pranzo al volo. La loro caratteristica forma li rende davvero sfiziosi anche da servire ad un aperitivo con gli amici.

Come le piadine si possono farcire in tantissimi modi, anche solo con un po’ di affettato e dell’insalata. Ma se vogliamo davvero conquistare i nostri ospiti non possiamo rinunciare alla farcitura tradizionale.

Solo così li catapulteremo con la mente e con il gusto a mete lontane, un vero viaggio di sapori. Oggi vedremo come prepararli in pochi minuti, ma attenzione. Sono così buoni che probabilmente dovremo prepararne vassoi interi. Meglio abbondare con gli antipasti così buoni e scenografici che conquisteranno tutti.

Sono facilissimi questi tacos croccanti fatti in casa, così buoni ed economici e non solo farciti con carne

Con gli stessi ingredienti si possono preparare anche in versione vegetariana. Basterà utilizzare solo il mix di verdure e un formaggio spalmabile a piacere.

Ingredienti per 4 tacos di pollo:

½ petto di pollo;

cumino;

peperoncino;

paprika;

1 spicchio d’aglio;

olio Evo;

lime;

sale q.b.

2 tortillas di mais grandi;

1 avocado;

100 gr di pomodorini;

1 cipolla rossa;

prezzemolo;

panna acida.

Procedimento:

Dividiamo il petto di pollo in pezzi, più sono piccoli e più cuoceranno in fretta e mettiamoli in una ciotola. Condiamolo con le spezie, circa mezzo cucchiaino di ognuna e abbondiamo con il peperoncino. Versiamo l’olio e un po’ di succo di lime, mescoliamo bene e lasciamo marinare per 1 ora;

In una padella ben calda rosoliamo il petto di pollo per circa 6 minuti, a fuoco medio. Una volta pronto tagliamolo a dadini più piccoli che ripasseremo se ancora poco cotti;

Con un coppapasta ricaviamo 4 tacos più piccoli dalle tortillas di mais. Possiamo acquistarle confezionare e prepararle da zero, abbiamo già spiegato la ricetta in un precedente articolo;

Spennelliamo le tortillas con un po’ di olio Evo oppure con un po’ di passata di pomodoro. Mettiamole a tostare in padella mentre prepariamo la farcitura e posizioniamole su una griglia per dare la forma a mezzaluna;

Tagliamo l’avocado a cubetti e condiamolo con sale e lime. Tagliamo un paio di fette di cipolla rossa, 7 o 8 pomodorini e un altro po’ di peperoncino a dadini. Mescoliamo il tutto, aggiungendo altro olio, sale e il prezzemolo tritato;

Prendiamo un paio di cucchiai di panna acida e spalmiamola nei tacos. Farciamoli poi con il pollo a bocconcini e il mix di avocado e verdure.

Una versione alternativa

Questa è la versione più classica, ma possiamo prepararli anche con il pesce. Utilizziamo circa 200 gr di merluzzo tagliato a tocchetti e mariniamolo come il pollo. Cuociamo il pesce in padella molto velocemente e farciamo i tacos utilizzando le stesse verdure.

Quindi, sono facilissimi questi tacos croccanti fatti in casa pronti davvero in pochi minuti. Possiamo usare anche il cipollotto o un formaggio spalmabile più delicato. Ma in ogni caso serviranno poco più di 5 minuti per un pasto veloce e sfizioso.

