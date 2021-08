Abbiamo già parlato di come spendere tanto per mangiare bene sia un mito abbondantemente sfatato. Ad esempio, abbiamo già proposto 3 idee di pesce per fare un figurone a Ferragosto e spendere pochissimo, ma che naturalmente possiamo utilizzare tutto l’anno. In più, non solo è possibile spendere poco per mangiare bene, ma è altrettanto possibile mangiare con gusto in modo sano. Mettendo in pratica qualche accorgimento potremo integrare tutto nella dieta senza dolorose rinunce, per questo sono eccezionali e facilissime queste polpette di melanzane al forno.

Polpette salvavita

Le polpette sono senz’altro una tattica ben collaudata per improvvisare piatti nuovi, anche in poco tempo. La loro versatilità le rende un piatto sfizioso che può essere utilizzato per aperitivi in piedi o come secondi gustosi. Spesso, però, ci troviamo a fare i conti con il problema della frittura, che tendiamo ad evitare per odore e questioni di linea e salute.

Per fortuna, questo non sarà più un problema grazie a questa golosa ricetta a base di un fantastico ortaggio di stagione. Ma senza indugi vediamo come procedere.

Sono eccezionali e facilissime queste polpette di melanzane al forno

Per le nostre polpette avremo bisogno di:

Melanzane;

Uova e pan grattato q.b.;

Aglio 2 spicchi;

Sale e pepe q.b.;

Erbe aromatiche a piacere.

La preparazione è estremamente semplice. Posizionare le melanzane intere su di una teglia con due spicchi d’aglio ed infornare a 200° per circa un’ora. Delle buone melanzane per questa ricetta potrebbero essere quelle tonde e viola, leggermente meno acquose e dolci. Una volta passata un’ora di tempo, le melanzane saranno cotte a puntino, non resta che privarle della pelle e farle a pezzetti.

Trasferiremo poi le melanzane in un colino per far eliminare i liquidi in eccesso. Da qui possiamo dare sfogo alla nostra fantasia: dopo aver aggiustato di sale, olio e pepe, possiamo insaporire le melanzane come vogliamo. Un’erba aromatica davvero azzeccata con le melanzane è la maggiorana, ma possiamo orientarci anche verso il prezzemolo. Per chi ama sapori più decisi, è possibile aggiungere un cucchiaio di senape in grani, curcuma o curry, ma attenzione all’alito.

Una volta scelto come insaporire l’impasto, formiamo delle palline che passeremo prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato. Compiuta questa operazione trasferiremo le polpette di melanzane nel forno preriscaldato a 180° per circa quaranta minuti. Per favorire una croccantezza migliore, versiamo un filo d’olio sulle polpette, che si riveleranno una vera festa per il palato.

Per dare un ulteriore tocco di gusto, possiamo accompagnare le polpette con una salsa a base di yogurt, qualche goccia di limone ed erba cipollina.