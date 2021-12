L’inverno è la stagione perfetta per sfoggiare un particolare tipo di calzatura molto amato dalle donne. Si sta scrivendo degli stivali, una scarpa comoda e versatile capace di rendere sofisticato anche il look più semplice.

Tuttavia, quando non si hanno gambe chilometriche il rischio di ritrovarsi con la figura accorciata e trasformarsi nel gatto con gli stivali diventa davvero reale.

Per evitare questo sarà necessario acquistare e indossare i modelli giusti che meglio valorizzano la propria fisicità.

Si tratta di quei modelli di stivali che permettono di allungare otticamente la figura anche senza tacchi. Ma ecco quali sono i modelli che bisognerebbe evitare per evitare l’effetto opposto a quello che si vuole ottenere.

Sono di moda ma questi 3 modelli di stivali sono da evitare per gambe più slanciate anche a 60 anni

Il primo modello da evitare sono quegli stivali che stanno spopolando molto in questo periodo con altezza alla caviglia.

Gli stivali calza, gli anfibi o i biker alla caviglia, infatti, hanno il difetto di accorciare irrimediabilmente le gambe e la figura. Un altro paio di calzature che potrebbero non donare a tutte sono i chunky boots, stivali stretti sopra la caviglia.

Se proprio non se ne può fare a meno si consiglia di acquistarli neri e di indossarli solamente tono su tono. Ad esempio stivali e un paio di collant neri per non staccare eccessivamente tra una parte e l’altra della gamba.

Per quanto riguarda gli anfibi si consiglia di non allacciarli completamente, meglio lasciare il buco alto libero e non stringere troppo.

Da cavallerizza

Tra gli stivali che più si sono visti sulle passerelle ma anche nello street style troviamo quelli da cavallerizza. I classici stivali dritti che si indossano ufficialmente per andare a cavallo rivisitati e adattati alla vita di tutti i giorni. Stivali bellissimi che, però, non doneranno proprio a tutte le gambe.

Questa tipologia di stivale, infatti, tenderà a penalizzare e a ingolfare anche la gamba più snella, soprattutto se non lunghissima.

La stessa cosa si potrà dire per gli stivali al ginocchio, il rischio è quello di ritrovarsi con la gamba divisa a metà. Apparirà molto più corta rispetto a quello che è realmente. Da evitare soprattutto se colorati, meglio optare per colori scuri. Anche qui potranno essere indossati al meglio se abbinati a un paio di calze nere.

Se non si hanno, quindi, gambe molto lunghe meglio scegliere modelli morbidi perfetti anche per chi ha il polpaccio grosso.

Stivali alti

Un’altra tipologia di stivale che penalizzerà molto è quella che arriva alla coscia. I cosiddetti cuissard sono perfetti indossati su gambe lunghe e magre ma su gambe corte tenderanno a penalizzare la figura.

Sul mercato sono disponibili centinaia di modelli diversi, per questo motivo non è difficile riuscire a trovare quello più adatto alla propria fisicità.

Se possibile si consiglia di acquistare gli stivali in negozio, provarli è importante per capire quanto sono donanti o meno. Ecco perché sono di moda ma questi 3 modelli di stivali sono da evitare per gambe più slanciate anche a 60 anni.