Le spugne da cucina sono quelle con cui laviamo le stoviglie tutti i giorni a pranzo e a cena. Per questo motivo non durano molto e siamo costrette a cambiarle frequentemente con una nuova.

Però una vecchia spugna potrebbe essere riutilizzata per tante altre cose, molto utili e creative, anche se è usurata e sporca. Sono davvero tantissime e utili le cose che si possono creare e fare per la nostra casa. Inoltre, il riciclo delle spugne ci permette di risparmiare e di non rovinare l’ambiente, poiché sono composte da polimeri plastici di tanti tipi e vengono gettate nella spazzatura.

In questo articolo vediamo quante cose si possono fare, in modo semplice ed in poco tempo, con una vecchia spugna per i piatti.

Dipingere una parete

Se abbiamo intenzione di pitturare le pareti di casa in modo particolare possiamo creare l’effetto spugnato, proprio con una vecchia spugna da cucina.

L’effetto spugnato è molto semplice da realizzare da soli, è economico e “regala” bei risultati. Basta applicare la vernice scelta sul muro e picchiettare con la spugna. Immergere la spugna nel secchiello della seconda pittura, che deve essere di un tono più scuro della base scelta per il muro, strizzarla e premerla lievemente su un cartoncino, o un pannello di prova. Così facendo si elimina il colore in eccesso. Poggiare la spugna sul muro premerla e allo stesso tempo ruotarla ogni volta. Attenzione a non passare due volte sullo stesso punto e seguire una spugnatura accanto all’altra, senza creare spazi vuoti.

Sono davvero tantissime e utili le cose che si possono creare facilmente con il riciclo delle vecchie spugne da cucina. Ecco come fare gli stampini

Le vecchie spugne possono essere ritagliate per creare dei veri e propri stampini per dipingere. Bisognerà creare una sagoma, come un cuore o un fiore e intingerla nel colore a tempera liquido, per poi poggiarla sul foglio da disegno premendo appena un po’.

Spugna per pulire le parti difficili

Con la vecchia spugna e una bacchetta possiamo pulire le parti e gli angoli più nascosti della casa, l’interno delle bottiglie, vasi o bicchieri.

Bisogna ritagliare le spugne di varia grandezza infilzarle con una bacchetta e inserire all’estremità un tappo di sughero tagliato a metà, per non farle sfilare.

