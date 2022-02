Per quanto ci proviamo in casa è sempre difficile preparare delle patate al forno super croccanti. Anche con l’olio alla temperatura giusta e il corretto tipo di patate rimangono sempre un po’ mollicce. Non croccanti e gustose come quelle della friggitoria o del fast food di turno.

Sicuramente quando si tratta di preparazioni a base di patate la varietà usata fa la differenza. In base alla tipologia infatti ogni varietà è adatta a preparazioni diverse. Ad esempio non possiamo usare delle patate novelle per preparare le patatine fritte. Questa varietà è perfetta per un cartoccio al contrario di quelle farinose ideali per il purè. Ma anche con la varietà giusta di patate non riusciamo proprio ad ottenere quel rumore tipico dello sgranocchiare.

Sono croccantissime queste pepite di patate al forno che richiedono solo 3 ingredienti e sono facili da preparare

Per la preparazione di questa ricetta non servirà la farina, ma solo ingredienti che abbiamo quasi sempre in casa.

Ingredienti per circa 25 pepite:

200 gr di patate a pasta gialla;

15 ml di olio EVO;

sale q.b.

Procedimento:

Laviamo e sbucciamo le patate eliminando anche le eventuali parti nere o con i puntini. Tagliamole in cubetti in maniera grossolana;

In una pentola dai bordi alti versiamo l’acqua fredda e un cucchiaio di sale circa. Aggiungiamo le patate e mettiamo sul fornello acceso a fiamma alta. Cuoceremo le patate a partire dall’acqua fredda per togliere ancora più amido possibile;

Controlliamo la cottura infilzando una forchetta, se il tocchetto di patate scivolerà subito via saranno pronte. In base alla grandezza dei cubetti ci vorrà più o meno tempo, ma in genere almeno una decina di minuti;

Scoliamo le patate e aggiungiamo 15 ml di olio EVO e mescoliamo. A questo punto iniziamo a schiacciarle con una forchetta per creare una sorta di purè;

Trasferiamo il composto in un colino a maglie strette e con l’aiuto di una spatola setacciamole. Questo passaggio è importante per ottenere un effetto cremoso all’interno della pepita;

Mettiamo in frigo il nostro purè setacciato e lasciamolo riposare 30 minuti. Intanto accendiamo il forno a 160° gradi in modalità statica.

Come procedere:

Passati i 30 minuti mettiamo il purè su un piano di lavoro e creiamo con le mani un filoncino. Il diametro dovrebbe essere di circa 3 cm, lavoriamolo un po’ con le mani. Poi proprio come si fa per gli gnocchi tagliamo dividiamolo in pezzettini di 3 cm. Prendiamo ogni pezzetto e creiamo una pallina con le mani;

Posizioniamo le palline su una placca o una teglia rivestita di carta forno. Inforniamo a 160° gradi per circa 40 minuti, controlliamo la cottura dopo circa mezz’ora.

Incredibile ma vero, sono croccantissime queste pepite di patate al forno e morbidissime all’interno. Serviamole accompagnate da maionese, salsa barbecue o una gustosa salsina agrodolce. Sono perfette da sgranocchiare in compagnia anche come aperitivo.

