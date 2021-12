Con il passare degli anni ogni donna avverte l’esigenza di vestire bene senza mai rinunciare a comodità e praticità. Il motivo è più che semplice: durante i troppi impegni quotidiani e le giornate sempre più frenetiche è impensabile vestire scomode.

Fortunatamente, per i prossimi mesi, torna alla ribalta un capo amatissimo, con qualche novità nella sua presentazione. Infatti, questi pantaloni sono comodi ed eleganti tanto a 20 che a 50 anni e slanciano la figura perché allungano le gambe. La loro particolare bellezza, però, risiede proprio nelle infinite colorazioni in cui gli stilisti hanno deciso di proporli.

L’importanza di questo capo nell’outfit

I pantaloni sono sempre una grande garanzia di comodità. Certo, esistono donne che riscontrano la stessa comodità anche in una gonna non troppo lunga, ma i pantaloni semplificano di molto le cose, impedendo di dover pensare troppo alla scarpa da abbinare e di dover indossare i collant.

Già questo famosissimo pantalone androgino è la scelta di moltissime donne che vogliono sembrare più snelle. Chi, invece, cerca maggiore comodità dovrebbe puntare su questi pantaloni morbidi e non fascianti, amatissimi dalle donne sopra i 40 anni.

Ma veniamo alla vera novità del momento in fatto di moda.

Stiamo ovviamente parlando dei pantaloni da tailleur, ma in una sua veste particolarissima. I veri protagonisti dei prossimi mesi saranno, infatti, i pantaloni da tailleur colorati. Non serve abbinarli necessariamente con la loro giacca da completo, perché bisognerà portarli con camicie romantiche o T-shirt più casual.

Ma quali sono i colori su cui puntare e come abbinarli per non correre il rischio di commettere qualche errore nel look?

Il verde gioca sicuramente un ruolo da attore protagonista nella moda degli ultimi tempi. Tanto la sua versione smeraldo che quella petrolio conquistano sempre più donne. Poi giallo senape, il magenta e l’azzurro pervinca, per chi desidera un aspetto più romantico e bon ton.

Impossibile non avere in armadio almeno un tailleur color Very Peri, che è la tinta di tutto il prossimo 2022. In questo caso consigliamo di abbinarlo a camicie o magliette bianche, senza aggiungere colore per non rubargli l’attenzione.

