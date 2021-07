L’abito spesso fa in monaco. Che lo si voglia o no la prima impressione è sempre quella che conta e poi per fare cambiare idea occorrono sforzi immani. Ogni persona appena vede qualcosa, che sia un oggetto o un essere umano, si fa subito un’impressione in base a ciò che vede. Su questo principio si basa la maggior parte del marketing. Per trasmettere il massimo valore di un oggetto, occorre presentarlo nel miglior modo. Vale per noi stessi e vale a maggior ragione per la vendita di un appartamento.

Chi vuole vendere il suo appartamento è ovvio che voglia spuntare il massimo valore. In un precedente articolo i nostri esperti hanno rivelato la strategia tenuta nascosta per spuntare il prezzo migliore nella compravendita di case. In questo articolo scopriremo quali sono le piccole migliorie che possiamo apportare a una casa per aumentarne il valore percepito.

Sono case come molte ma si vendono a un prezzo maggiore per questo motivo

Quando vogliamo fare un’ottima impressione verso una o più persone cerchiamo di curare al massimo il nostro aspetto, anche nei minimi particolari. Si curano i capelli, si sceglie l’abito che metta in risalto i nostri punti di forza. Si abbinano gli accessori. Lo stesso procedimento si dovrebbe fare quando si vuole vendere una casa. La prima cosa da fare, prima di fare le foto che andranno a promuovere l’appartamento, è rinfrescare le pareti. L’imbiancatura dell’immobile darà un aspetto più fresco e quindi più attraente. Una volta che si è imbiancato l’appartamento è consigliata una pulizia a fondo e una riordinata totale. Insomma, occorre dare all’appartamento il migliore aspetto possibile prima di fare le foto e in attesa di accogliere i compratori interessati all’acquisto.

Per fare foto, che serviranno a promuovere l’appartamento sul web, è preferibile scegliere un fotografo professionista. I limitati costi sostenuti per imbiancatura, pulizia (che potrebbe essere fatta da una ditta specializzata) e fotografo, sono una specie d’investimento. Queste spese permetteranno di aumentare il valore percepito dell’appartamento e quindi di spuntare un prezzo maggiore. In realtà queste sono case come molte ma si vendono a un prezzo maggiore per questo motivo.

Ricordiamoci che l’acquisto dell’appartamento avviene d’impulso. Il compratore decide nei primi minuti se la casa è di suo gradimento. Se entra in un appartamento pulito, ordinato, ben tenuto, con un gradevole profumo, i suoi sensi saranno influenzati piacevolmente.

Approfondimento

