Sono assolutamente innocui per l’uomo, ma questi insetti causano non pochi danni in casa nutrendosi di alcuni oggetti. Spesso sono terribilmente brutti e nauseabondi da vedere e siamo convinti che possano provocare fastidi all’uomo. Ma alcuni dei vari insetti che troviamo in giro per casa, a parte avere un impatto negativo alla vista, non sono dannosi per l’essere umano. Bisogna più che altro stare attenti ad alcuni accessori che si tengono in casa, perché questi animaletti sono più interessati a loro. Tra polvere e caldo appaiono dal nulla senza che riusciamo a capire il perché e soprattutto da dove provengono.

Se si sapranno riconoscere, si salveranno vestiti, tappetti e anche la collezione di libri e l’enciclopedia posizionate nella libreria.

Coleottero dei tappeti

È di colore nero ed ha le zampette marroni, le dimensioni si aggirano intorno a mezzo centimetro. Le larve sono più chiare ed hanno una coda all’estremità. Oltre a nutrirsi dei tappeti, questi coleotteri mirano a diversi tessuti come seta, lana, piume ma sono anche ghiotti del mangime del cane. Gli esemplari adulti tendono ad essere attratti più dal nettare dei fiori per fortuna. Per prevenire eventuali assalti bisogna passare spesso l’aspirapolvere e trattare i vestiti che si conservano per lungo tempo. Buttare i capi se sono già stati attaccati, per evitare di rovinare anche gli altri indumenti.

Pesciolini argentati

Amano strisciare in tutta la casa, hanno la pelle cangiante, una forma allungata, sono provvisti di antennine e si mimetizzano alla perfezione. Posso vivere anche anni e riescono a stare digiuni per mesi, dei veri combattenti. Si nutrono di tessuti, carta, legno, come già affrontato in questo articolo. Si possono intrappolare inserendo in una bottiglia zucchero o bucce di patate o utilizzando aromi naturali.

Cimici

A differenza delle cimici da letto, che pungono l’uomo, quelle verdi e marroni sono solo fastidiose da vedere e da sentire, perché puzzano. Oltre a nutrirsi di varie piante, adorano cibarsi di noci. Ma ancora più spiacevole è il fatto che lasciano le uova nei mobili e in mezzo ai vestiti, visto che cercano fonti di calore per riprodursi.

Ecco perché sono assolutamente innocui per l’uomo ma questi insetti causano non pochi danni in casa nutrendosi di alcuni oggetti.