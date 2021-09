Quando si tratta di pasta, abbiamo l’imbarazzo della scelta. Fresca o secca, semplice o ripiena, lunga o corta, liscia o rigata, le opzioni sono veramente infinite. E per molti, non è soltanto una questione estetica. Alcuni formati di pasta sono tradizionalmente più indicati per certi tipi di sugo, o per il brodo. E quando la tradizione si sposa con la praticità, nascono infinite combinazioni di pasta e sughi da leccarsi i baffi.

Spesso siamo scettici nello sperimentare nuovi abbinamenti. Ma in realtà alcuni formati di pasta insospettabili si abbinano benissimo con certi condimenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Vediamo un esempio buonissimo da gustare a casa.

Sono assolutamente da provare questi spaghetti che tengono il sugo alla perfezione

Ma di quali spaghetti stiamo parlando? Si tratta degli spaghetti quadrati. Proprio così, gli spaghetti non sono soltanto rotondi, ma ne esistono anche di altre forme. Da quelli sottili a quelli più spessi, da quelli piatti a quelli bucati, gli spaghetti sono un formato che si presta particolarmente bene alla sperimentazione.

E sono assolutamente da provare questi spaghetti che tengono il sugo alla perfezione: quelli di formato quadrato.

Ormai disponibili nella maggior parte dei grandi supermercati, gli spaghetti quadrati sono assolutamente da aggiungere alla lista della spesa. Teniamone una confezione sempre in dispensa, perché hanno una caratteristica utilissima: tengono perfettamente il sugo, anche quello più liquido.

La loro forma non lascia scivolare via il sugo

Molti hanno notato che quando ci godiamo una bella porzione di spaghetti, spesso buona parte del sugo rimane nel piatto. Questo avviene particolarmente con i sughi più liquidi. Ma niente paura: una buona soluzione è di utilizzare formati di pasta che tengono meglio il sugo. È qui che entrano in scena gli spaghetti quadrati. Proprio grazie alla loro forma, sugli spaghetti quadrati il sugo scivola con minore facilità. La salsa quindi aderisce meglio alla pasta, rispetto al tradizionale spaghetto a sezione rotonda. Ma vediamo come sfruttare al meglio questa caratteristica per una pasta davvero con i fiocchi.

Quando scegliere gli spaghetti quadrati

Possiamo utilizzare gli spaghetti quadrati in qualsiasi occasione in cui utilizziamo gli spaghetti tradizionali. Essi sono però particolarmente indicati in caso di condimenti liquidi o cremosi. Ad esempio, sono ideali per la pasta al sugo, pasta con la panna, pasta al pesto, e, ovviamente, una buona carbonara, se siamo disposti a modificare un po’ la ricetta tradizionale.

Ecco anche un altro trucco per risparmiare tempo e cucinare un piatto da leccarsi i baffi: pasta e condimento preparati nella stessa pentola con questa ricetta geniale e semplicissima.