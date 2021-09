Ci è recentemente è capitato personalmente durante un ritiro di calcio di parlare con una personal trainer di montagna. Potrebbe sembrare scurrile, eppure il nostro discorso è andato sulla forma fisica delle donne e delle ragazze del luogo. La risposta dell’esperta di fitness è stata decisamente eloquente: “con tutte queste salite discese non possiamo che mantenerci in forma”. E, in effetti chi abita al mare vanta la fortuna di correre sulla spiaggia. Ma chi risiede invece in montagna può contare sui saliscendi continui e le variazioni di percorso. Anche semplicemente per andare a fare la spesa, scendendo in paese, o portare i figli a scuola, è un dispendio di calorie maggiore con la certezza di mantenersi in forma. E, a proposito, sono ancora poche le donne che conoscono questi trucchi per rassodare seni ma anche glutei e fianchi.

Esercizio fisico sì ma anche alimentazione corretta

Per chiudere il discorso della montagna, sicuramente un altro dei segreti per mantenersi in forma è l’alimentazione corretta. Trovandoci in una delle zone più importanti nella produzione delle mele e delle pere dell’intera Italia, possiamo capire il perché. Questi due frutti con i loro nutrienti sono infatti tra i maggiori responsabili della salute e del controllo del peso. Ma non dimentichiamo che se vogliamo avere un corpo bello tonico e sodo, zuccheri e grassi inutili non dovrebbero trovare spazio sulla nostra tavola. Tanta frutta e verdura, uova e legumi, ma anche formaggi magri. Non dobbiamo bandire però i grassi buoni come quelli presenti nell’olio, nella frutta secca e in alcuni tipi di pesce.

Sono ancora poche le donne che conoscono questi trucchi per rassodare seni ma anche glutei e fianchi

Adesso che possiamo contare nuovamente sulla riapertura di palestre e piscine, ricominciamo decisamente a fare nuoto, step e spinning. Nulla di meglio per potenziare il tono muscolare delle gambe e dei glutei, impedendo all’adipe di appropriarsi del nostro corpo. Importante anche per le donne è comunque fare lo squat, magari utilizzando qualche peso, ma senza eccedere per non rischiare gli infortuni.

L’importanza del nuoto

Dopo aver visto nelle recenti Olimpiadi i fisici statuari delle nostre nuotatrici, non possiamo che sostenere ancora come il nuoto sia uno degli sport più completi in assoluto. Perfetto per tonificare tutto il corpo, dalla cervicale ai piedi, rinforzando il cuore e bruciando grassi e calorie. Qui davvero potremmo innalzare la muscolatura di ogni parte del nostro corpo, mantenendolo bello, sano e forte. E, ricordiamo che anche psicologicamente il nuoto è ritenuto fondamentale perché l’acqua è parte integrante della nostra natura. Immergerci e nuotare ci riporta al nostro stato naturale, ricordandoci che siamo fatti soprattutto d’acqua.

