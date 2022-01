Sembra strano, ma molti oggetti quotidiani per la casa si possono usare nei modi più impensabili.

Utilizzarli in modo alternativo permette di sfruttarli al massimo in base alle loro caratteristiche, ma anche di risparmiare.

Infatti, a volte possono risolvere dei problemi molto comuni in modo economico. È ad esempio un grande spreco buttare i filtri delle tisane scadute oppure la lacca per capelli. I modi alternativi con cui si possono usare, infatti, semplificano non poco la vita.

Non tutti sanno che anche la carta da forno, prezioso alleato nella preparazione dei piatti, può essere impiegata in almeno 3 modi alternativi. La cosa sorprendente è che questi usi non riguardano solo la cucina.

Sono almeno 3 gli usi alternativi della carta da forno per la casa ma stranamente non solo in cucina

Se si vuole ridurre l’acquisto della carta da forno monouso, abbiamo visto che si può alternare con altre soluzioni pratiche, durature o sostenibili. Tuttavia, gli usi alternativi di cui parliamo richiedono la carta da forno classica.

Prima di tutto, è utile come sac à poche fai da te. Anche senza attrezzi professionali, infatti, a volte si vogliono preparare dei dolci per cui è necessaria. Qui entra in gioco la carta da forno, che con l’aiuto di un paio di forbici potrà trasformarsi in un’utile sac à poche.

È sufficiente prendere un pezzo quadrato di carta da forno e piegarlo da un vertice a quello opposto in diagonale. In questo modo si avrà un triangolo. Piegare quindi in due la base il triangolo e farlo nuovamente, questa volta arrotolando la carta per formare un cono.

Se necessario, tagliare la punta per allargare la dimensione del foro della sac à poche. Dal lato più ampio, invece, piegare verso l’interno i pezzi di carta in avanzo, in modo che non si apra. Ora siamo pronti per riempire la sac à poche e darci alla creatività in cucina.

Congelare gli alimenti e profumare gli ambienti con 2 idee geniali

La carta da forno è ottima per separare gli alimenti da congelare. Infatti, si possono creare diversi strati di tortellini, per esempio, separandoli con la carta da forno in modo che non si attacchino. Per farlo, ci si può aiutare con un contenitore o una pirofila per posizionarli al meglio.

Sono almeno 3 gli usi alternativi della carta da forno per la casa ma stranamente non solo in cucina. Infatti, grazie alla carta da forno è anche possibile profumare tutti gli ambienti di casa. Basterà spruzzarle sopra un profumo o versare qualche goccia di olio essenziale e posarla sul termosifone. Con l’aiuto del calore, emanerà un buonissimo profumo. In alternativa, si possono appoggiare sulla carta anche le bucce di agrumi dall’odore intenso come i mandarini.