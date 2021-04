Sono 4 i capi indispensabili che ogni donna dovrebbe avere nel proprio armadio per essere perfetta in ogni occasione

I negozi di abbigliamento economico così come i siti di e-commerce spingono verso l’acquisto compulsivo.

Il susseguirsi di mode sempre molto diverse rispetto all’anno precedente spingono le donne ad avere continuamente nuove necessità per il loro armadio. Questa tendenza oltre ad essere onerosa comincia ad avere un impatto molto negativo anche sull’ambiente. Tanto da indurre molte aziende di moda a puntare su tessuti riciclati.

Per dare il proprio contributo è possibile individuare alcuni capi di abbigliamento che, grazie alla loro versatilità, possono essere indossati in qualsiasi occasione solo con l’aggiunta di qualche dettaglio glamour. Capi senza tempo, in grado di attraversare qualsiasi moda e restare sempre glamour e attuali.

Di seguito i 4 capi indispensabili che ogni donna dovrebbe avere nel proprio armadio per essere perfetta in ogni occasione.

Completo pantalone

Questo capo di abbigliamento è veramente poliedrico. Indossato con una maglietta bianca e delle sneakers può adattarsi allo stile di ogni giorno. Con tacchi e una camicia diventa un outfit perfetto per una serata elegante o un incontro di lavoro.

Camicia bianca

Un grande classico, il passe-partout per ogni stagione sia per gli uomini che per le donne. Adatta a tutte le occasioni può diventare sportiva o elegante a seconda di come viene abbinata.

Magliette basic

La t-shirt è in grado di risolvere qualsiasi problema. Che sia essa bianca o nera, girocollo o con scollo a V, la cosa fondamentale per renderla universale è che sia semplice. Perché basterà abbinare un elemento elegante per farla diventare perfetta per un evento chic.

Jeans

Il denim è sempre una sicurezza. Un paio di jeans dal taglio dritto sono in grado di risolvere qualsiasi dilemma in fatto di stile. Può diventare bon ton o rock a seconda di come vengono abbinati.

Ecco allora quali sono i 4 capi indispensabili che ogni donna dovrebbe avere nel proprio armadio per essere perfetta in ogni occasione.