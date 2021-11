Avere un animale domestico significa dare e ricevere amore, ma è anche un impegno quotidiano, prima di tutto nei suoi confronti. Ma anche verso la nostra casa, che bisogna mantenere pulita e ordinata, magari con questi 2 trucchi geniali più un’azione rapidissima da fare ogni giorno.

Un aspetto dei nostri amici animali che richiede grande cura è il pelo, anche se alcuni, come i gatti, se ne occupano benissimo da sé.

Tuttavia, ci sono delle accortezze da prendere se si vuole mantenere pulito, ordinato e sano il pelo dei nostri mici. Vediamo in particolare come occuparci del pelo lungo.

Sono 3 le mosse semplici e pratiche ma fondamentali per pulire e curare il pelo lungo del gatto

I gatti sono molto attenti alla loro igiene, a cui provvedono in autonomia ogni giorno. È affascinante osservare quale attenzione e cura mettono nella pulizia personale e tanto più quando si occupano dei loro cuccioli.

Per questo motivo, l’unica cosa che possiamo fare per integrare questa pulizia già accurata è passare un panno umido e morbido sul pelo. Si può inumidire il panno con semplice acqua, infatti non sono necessari shampoo o altri prodotti chimici. Anzi, il gatto potrebbe sentirsi sporco e leccarseli via, aumentando il rischio che si formino le palle di pelo.

La seconda pratica è da fare quotidianamente perché abbia effetto, ed è la spazzolatura. Soprattutto il pelo lungo tende ad arruffarsi e ad avere i nodi, proprio come noi, quindi è importante spazzolarlo con costanza. È preferibile usare una spazzola morbida per evitare di fare del male al nostro micio.

Se lo abituiamo sin da piccolo alla spazzolatura, riusciremo a compierla ogni giorno senza problemi e magari vedrà questa routine come una coccola. Inoltre, in questo modo diminuiremo la quantità di peli persi in giro per casa.

La lettiera perfetta per i gatti a pelo lungo

La terza pratica consiste nella scelta della lettiera corretta per i gatti a pelo lungo. Infatti, a volte può capitare che si incastrino dei granelli nel bellissimo pelo del nostro gatto. Oltre a non essere igienico, potrebbe dargli davvero fastidio. Ecco perché è utile acquistare una lettiera assorbente, per esempio a base di fibre di pino oppure in pellet di legno o di carta.

Sono 3 le mosse semplici e pratiche ma fondamentali per pulire e curare il pelo lungo del gatto: pulizia, spazzolatura e scelta della lettiera adatta.

