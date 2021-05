Chiunque ha mai avuto un bassotto sa che sono ottimi cani per avere compagnia a casa. Estremamente intelligenti, dal carattere forte ma anche molto fragili. A renderli così delicati è la loro forma particolare simile ad una salsiccia.

Le zampe corte ed il corpo lungo fanno sì che la loro schiena sia molto sensibile. Per questa ragione è molto importante fare attenzione al modo in cui vengono presi da terra e come li si tiene.

Molti sono gli errori commessi nel prenderli in braccio, con il rischio di compromettere la salute di questo simpatico cane. Per questo sono 2 i modi per prendere correttamente in braccio l’amatissimo bassotto senza rischi per la sua fragile schiena e le zampette.

Il primo metodo riguarda come prendere in braccio il nostro amico dalle zampe corte.

I passaggi per prendere in braccio correttamente il bassotto

Prima di tutto si deve mettere una mano sotto il petto facendola scivolare sotto la parte superiore del corpo.

In questo modo si sosterrà sia il petto che la cassa toracica. È importante allargare le dita per sostenere il più possibile e avere presa sulla parte superiore del corpo del cane.

In questo modo si allarga la superficie su cui è possibile distribuire il peso, alleggerendo, pertanto, la colonna vertebrale. Poi si deve mettere l’altra mano, sempre bella larga, sotto la groppa del cane.

La si fa scivolare delicatamente davanti le zampette posteriori oppure dietro la groppa stessa.

Cosa fare quando lo si solleva

Avendo la presa sul cane, adesso è possibile sollevarlo lentamente. È importante evitare che il nostro amico a quattro zampe abbia la parte inferiore del corpo piegata o che penda. Il rischio è quello di stressare la sua schiena.

Per questa ragione, è importante tenere la schiena del cane quanto più piatta possibile per evitare proprio di stressare la schiena.

Ecco cosa evitare assolutamente per non danneggiare la schiena del cane

Il secondo metodo è quello di evitare queste prese che possono danneggiare la spina dorsale. Mai prendere il bassotto, infatti, come se fossero dei bambini (cosa che molti fanno) mettendo le mani sotto le ascelle del cane.

In questo modo si mette sotto stress la schiena perché la colonna vertebrale non riesce a sostenere il suo lungo corpo senza nessun supporto come una mano.

In conclusione, è importante evitare qualsiasi presa che possa sostenere solo la metà del corpo del bassotto.

Per non stressarlo, quindi, sono 2 i modi per prendere correttamente in braccio l’amatissimo bassotto senza rischi per la sua fragile schiena e le zampette.

Approfondimento

Sono questi i 5 frutti salutari e completamente sicuri da far mangiare assolutamente ai nostri amati cani.