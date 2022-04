All’inizio della nuova stagione, sia che si tratti di primavera o di estate, è del tutto normale sentirsi stanchi e spossati. Come essere senza forze, avere sonnolenza, mancanza di concentrazione e sbalzi d’umore. Alcuni la chiamano “mal di primavera”, ma si tratta di un fatto del tutto fisiologico. Il nostro corpo non ha avuto ancora il tempo di abituarsi all’ora legale, al cambio di temperatura e alle giornate più lunghe. Si tratta di un malessere del tutto passeggero che, però, può condizionare le nostre giornate rendendole più faticose e complesse da portare a termine.

Ecco perché ci sentiamo sempre stanchi e senza forze

La risposta al nostro malessere starebbe tutta nel cambio climatico. Infatti, potrebbe portare a maggiore tensione nervosa e influire negativamente sulla qualità della nostra vita presente. Il cambio stagionale potrebbe influire non solo sull’umore, ma anche sul sonno e sull’appetito. Questo sarebbe dettato, però, anche da situazioni di stress pregresso, sia in ambito lavorativo che familiare, che verrebbe solo accentuato dal tramonto alle 19:30. Inoltre, anche chi soffre di sonnolenza o insonnia potrebbe trovare difficoltoso il passaggio all’ora legale, sentendosi ancora più stanco o debole, a causa del sonno arretrato. Persino chi soffre di allergie ai pollini o alle graminacee o ha carenze di ferro o vitamine, potrebbe aver bisogno di ristabilire un equilibrio nello stile di vita.

Sonnolenza, stanchezza fisica e mentale potrebbero dipendere dall’ora legale ed ecco la radice amica del cervello e del corpo da prendere anche in pillole

In realtà non esiste una vera e propria cura per compattare questi sintomi. Potremmo optare per un’integrazione di vitamine solubili o affidarci ad alcuni rimedi del tutto naturali. In questi casi, però, dovremmo cercare di evitare il sovradosaggio, per non incorrere in controindicazioni non programmate. Una soluzione potrebbe essere quella di sfruttare le proprietà benefiche del ginseng. Potrebbe essere d’aiuto soprattutto nei casi di stanchezza e spossatezza. Aumenterebbe la resistenza naturale e la capacità di recupero dell’organismo, oltre alla stimolazione delle attività e delle capacità mentali. Migliorerebbe non solo la vigilanza, ma anche il benessere psicofisico e aumenterebbe la sensazione di benessere mentale, aumentando le capacità di calcolo e attenzione.

Ma non si tratta solo della miscela che chiediamo al bar. Infatti, esistono anche dei veri e propri integratori 100% naturali. Si possono trovare in comode pastiglie, che potremmo anche prendere una volta al giorno. Quindi, per combattere sonnolenza, stanchezza fisica e mentale, che potrebbero dipendere dal cambio stagione, potremo anche optare per 3 o 6 pastiglie al mattino durante la colazione, per una carica giornaliera completa.

Lettura consigliata

Andare spesso in bagno per la diarrea potrebbe essere il sintomo di ansia, gastrite o ipertiroidismo ma anche la spia di questo problema