Non c’è niente che infastidisca più del ronzio di una zanzara quando ci si sta per addormentare. Quando questo succede si sa già che non sarà una piacevole nottata. Così, tra un lancio di ciabatte e qualche strana mossa di kung fu, inizia una guerra che quasi mai si conclude con una vittoria. In realtà, però, in questi casi la migliore strategia non è l’attacco, ma la difesa!

Fra tutte le soluzioni disponibili nell’eterna battaglia contro le zanzare, probabilmente le zanzariere sono le più efficaci. Tuttavia, non è sempre possibile installarle facilmente e in alcuni casi può risultare troppo dispendioso.

Con questa semplice idea sarà finalmente possibile dormire senza fastidiose interruzioni e senza dover installare zanzariere in tutta la casa. Nessuna finestra chiusa, nessuno spray con cui cospargersi e nessuna trappola rumorosa in camera. Tutto ciò che serve sono solo cinque minuti!

Ecco come dormire sonni tranquilli e senza zanzare con questa zanzariera da letto fai-da-te

Perché installare zanzariere in tutte le finestre di casa quando è possibile installarne solo una?

Per realizzare questa semplice idea, servono solo una zanzariera a tenda, del filo da lenza, quattro bottoni e quattro viti ad anello. Vista la struttura molto leggera, non sarà necessario costruire alcun telaio. La struttura della tenda sarà completamente invisibile! Le zanzariere a tende, così come i fili da lenza, sono facilissimi da trovare e soprattutto molto economiche.

Per le misure della tenda, il riferimento è ovviamente dato dal letto. Tuttavia, non sarà necessario prendere alcuna misura, poiché si procederà a tagliare la tenda solo dopo averla montata. Innanzitutto, bisogna tagliare 4 fili da lenza da 50 cm ciascuno. Ad un’estremità di questi bisogna legare un bottone, lasciando libera l’altra estremità. Successivamente bisogna stendere la tenda sul letto che si vuole coprire.

Ecco come fissare la zanzariera

Ciascun filo, precedentemente tagliato, dovrà attraversare la zanzariera in corrispondenza dei quattro angoli del letto. L’altra estremità dei fili non fuoriuscirà dalla tenda, grazie alla presenza dei bottoni. A questo punto, non resta che legare le estremità libere dei fili a ciascuna delle viti e procedere a fissarle al tetto o alla parete. Le viti dovranno essere fissate in modo tale che il telo formi una sorta di baldacchino proprio sopra il letto. Una volta fissata la tenda non resterà che ritagliare la parte in eccesso a circa 5 cm dal pavimento.

In soli cinque minuti sarà possibile finalmente dormire sonni tranquilli e senza zanzare con questa zanzariera da letto fai-da-te!

