Le pesche dolci non sono dei frutti, ma dei dessert. A prima vista, presentano la forma tipica di un particolare tipo di frutta, le pesche appunto. Il loro colore è rosso vivo e, all’esterno, si presentano zuccherate e con una decorazione di ostia che ricorda le foglie verdi dell’albero di pesco. Ecco la ricetta dei dolci che somigliano alle pesche ma sono dei dessert all’Alchermes.

Ingredienti per la preparazione

Per la preparazione di circa una trentina di pesche occorreranno:

1 chilogrammo di farina 00;

6 uova medie;

200 grammi di burro a temperatura ambiente;

360 grammi di zucchero;

2 bustine di lievito per dolci.

Per il ripieno a base di crema pasticciera al cacao invece:

1 litro di latte;

4 tuorli di uova medie;

8 cucchiai di zucchero;

8 cucchiai di farina;

cacao in polvere q.b.

Per la decorazione:

liquore all’Alchermes;

zucchero semolato;

foglioline di ostia a forma di foglia.

Procedimento per la preparazione

Per preparare questi dolci che somigliano alle pesche ma sono dei dessert all’Alchermes, il procedimento è semplice. Mettere in una boule da cucina la farina e il lievito setacciati, lo zucchero, il burro e le uova. Un pizzico di sale aiuterà le uova a montarsi per bene. In questa fase, possono aggiungersi scorza di limone grattugiata e la vanillina. Trascorso qualche minuto di lavorazione, il composto apparirà colloso e ben amalgamato. A questo punto, bisogna lavorare l’impasto in piccole palline della stessa dimensione (circa 20 grammi ciascuna). L’unione di due palline servirà a ricreare il caratteristico aspetto a forma di pesca. Queste andranno riposte su una teglia foderata da carta forno ben distanziate e infornate a forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti.

Nel frattempo può prepararsi la crema pasticcera iniziando a portare a bollore il latte e farlo poi intiepidire. Lavorare a parte i tuorli con lo zucchero e la farina. Il latte intiepidito va versato lentamente nel composto di tuorli zucchero e a farina per evitare grumi. Per l’aggiunta del cacao, si consiglia di prelevare un po’ di crema pasticcera e lavorarla con il cacao in polvere. Solo dopo un amalgama completa, aggiungere il composto alla restante crema pasticcera.

Le semisfere che somigliano alle pesche ma sono dei dessert all’Alchermes andranno scavate al centro con un cucchiaino. Questo servirà a creare un incavo all’interno del quale verrà adagiata la crema preparata. A questo punto, due semisfere ripiene andranno unite servendosi della collosità della crema pasticcera. Bagnare il dolce nell’Alchermes e poi passarlo nello zucchero semolato. Poi aggiungere la fogliolina di ostia. Le pesche saranno una bontà assicurata.