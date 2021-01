Il ciclo vitale di un’auto dipende da tantissimi fattori. Dipende, in primo luogo, da chi la produce, dalla qualità dei materiali impiegati e dall’uso che ne fanno i singoli proprietari.

Inoltre, incidono molto anche le condizioni di ricovero dell’auto quando essa non è utilizzata. Parcheggiare in strada non è evidentemente la stessa cosa rispetto alla sosta in garage o in un box.

Comunque, raggiunta una certa età, e un certo chilometraggio, tutte le auto iniziano a manifestare varie criticità. In questo articolo di ProiezionidiBorsa vogliamo suggerire alcune soluzioni economiche per ammodernare un’auto vecchia. Possono tornarci utili se intendiamo avere una vettura al passo con i tempi. Senza comprarne necessariamente una nuova.

Sensori di parcheggio

Ce ne siamo occupati in un recente articolo. Con pochi soldi possiamo dotare l’auto di questo strumento efficiente che ci permette di parcheggiare con più facilità.

Lampadine a led

Se l’abitacolo della nostra automobile risulta cupo possiamo rivolgerci a un’altra soluzione economica. Sostituiamo i faretti tradizionali delle luci di cortesia con una lampadina a led. Questo gesto semplice renderà l’auto più luminosa e moderna.

Schermi poggiatesta

Questa trovata è molto utile soprattutto per chi ha figli piccoli. Se siamo stanchi delle urla infantili possiamo trovare facilmente un diversivo per intrattenere i bambini davanti ai cartoni animati.

Quindi, niente di più facile dell’installazione degli schermi poggiatesta. Togliamo quelli vecchi sui sedili anteriori e mettiamo quelli digitali. Anche in questo caso i costi sono bassi e la facilità estrema. Inoltre, c’è il vantaggio di poter collegare gli schermi alla radio per ascoltare l’audio dei contenuti mediali.

Pulsante start

Chissà quanti automobilisti per mettere in moto usano ancora la chiave. Ancora tantissimi. Solamente le auto più moderne si accendono grazie al bottone dello start.

Tuttavia è sbagliato pensare che questo accessorio sia fruibile solo per i proprietari delle macchine appena uscite dalla concessionaria. Infatti, con 20 o 30 euro possiamo acquistare il kit per il pulsante di avviamento a motore e installarlo sulla nostra auto.

Verifichiamo prima dell’acquisto se ci sono le condizioni per il montaggio, avvalendoci dei consigli di un professionista.

Ecco, dunque , alcune soluzioni economiche per ammodernare un’auto vecchia. Condividiamo il messaggio con gli amici desiderosi di svecchiare la propria macchina.