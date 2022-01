Torniamo con una delle rubriche più lette di ProiezionidiBorsa, quella inerente ai concorsi pubblici e alle offerte di lavoro. Recentemente e fortunatamente tutti i concorsi banditi negli anni scorsi sono stati sbloccati, ma soprattutto al giorno ne escono sempre di nuovi, sia a livello nazionale sia a livello locale.

Tantissime assunzioni, possibilità di rinnovare l’organico con cambio generazionale e soprattutto possibilità di avere il tanto desiderato contratto a tempo indeterminato. Eppure, facciamo attenzione pure a questa cascata di offerte di lavoro imperdibili in queste famose aziende che assumeranno più di 3.000 persone.

Regione Sicilia, Calabria e Puglia

Queste 3 splendide Regioni del Sud al momento stanno lanciando una miriade di opportunità per trovare un lavoro a tempo indeterminato. Ma andiamo con ordine e procediamo focalizzandoci sui dettagli.

Solo una prova scritta e tantissime assunzioni a tempo indeterminato per chi possiede laurea e diploma ma anche licenza media. Iniziamo con la Regione Sicilia, che ha bandito ben 3 concorsi. Quello per il reclutamento di 1.024 unità nei Centri per l’impiego aperto sia a laureati che a diplomati; quello per il reclutamento di 46 agenti forestali al quale si può partecipare con la licenza media e quello per 100 funzionari per la copertura nell’Amministrazione regionale aperto solo ai laureati.

Anche la Regione Calabria ha indetto un concorso per il reclutamento di 537 posti nei Centri per l’impiego aperti sia a laureati che a diplomati. Ma anche un concorso riservato a 31 disabili nel campo amministrativo. La Regione Puglia, invece, ha bandito un concorso per la copertura di 515 posti di lavoro tra laureati e diplomati con la possibilità di lavorare in diverse aree, da quello finanziario a quello tecnico. Ma non è finita qui perché, rimanendo in Puglia, le ASL di Barletta, Trani e Andria danno la possibilità a 160 laureati di lavorare nel campo amministrativo dell’azienda.

Solo una prova scritta e tantissime assunzioni a tempo indeterminato per chi possiede laurea e diploma ma anche licenza media

Per tutti questi concorsi è prevista solo una prova scritta, non si sa se siano quesiti a risposta aperta o un test a risposta multiple. Oltre a questa prova, vi è anche la valutazione dei titoli e delle esperienze precedenti. Solo per il concorso alle ASL pugliesi sono previste sia una prova scritta che una prova orale.

Per partecipare a tutti questi concorsi, bisogna presentare la propria candidatura esclusivamente in maniera telematica sui siti degli stessi oppure presso il portale “Step-one 2019”. Si ricorda che la scadenza dei concorsi si aggira tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2022.

In ogni caso, si ricordi anche che per partecipare a determinati concorsi è necessario essere in possesso della PEC ed ecco come farla facilmente e comodamente seduti sulla poltrona di casa in meno di 30 minuti e anche gratis.