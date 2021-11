Brutta la chiusura settimanale del 29 ottobre che ha portato alla rottura dell’importantissimo supporto in area 1,84 euro (I obiettivo di prezzo). Adesso, quindi, solo una forte reazione durante la settimana in corso potrebbe evitare nuove discese per le azioni Ambromobiliare.

Allo stato attuale, quindi, lo scenario più probabile è quello che vede una continuazione del ribasso almeno fino al II obiettivo di prezzo in area 1.44 euro. Una chiusura settimanale, poi, inferiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione della discesa fino in area 1,04 euro.

Al rialzo, invece, l’immediato recupero del supporto appena rotto potrebbe favorire una ripartenza al rialzo con massima estensione in area 3 euro.

Dal punto di vista dei fondamentali non ci sono indicazioni univoche. Se si guarda al PE (rapporto prezzo utili) il titolo Ambromobiliare è sottovalutato. Lo stesso risultato si ottiene andando a guardare il Price to Book ratio. Gli altri indicatori, invece, esprime una forte sopravvalutazione. Anche in questo caso, quindi, il messaggio è “non abbassare la guarda e mantenere alta la tensione”.

Solo così si potranno evitare brutte sorprese.

Avvertenza importante

Prima di concludere un importantissima avvertenza. Il titolo ha una bassa capitalizzazione che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Inoltre gli scambi medi giornalieri, calcolati sugli ultimi tre mesi, hanno un controvalore che risulta essere inferiore ai 10.000 euro settimanalmente. Ciò vuol dire che il titolo può essere manovrato con piccole somme rendendolo pericoloso. Inoltre ci sono delle giornate che non ha visto alcuno scambio. C’è anche il rischio, quindi, di rimanere incastrati e di non poter uscire dalle posizioni in corso.

Solo una forte reazione durante la settimana in corso potrebbe evitare nuove discese per le azioni Ambromobiliare: le indicazioni dell’analisi grafica

Ambromobiliare (MIL:AMB) ha chiuso la seduta del 1 novembre a quota 1,83 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

