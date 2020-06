Dopo i ribassi fino a giovedì ed il tentativo di rimbalzo di venerdì la nostra view è la seguente: solo un pronto rialzo potrà evitare che la situazione dei mercati si complichi.

In sostanza i segnali ribassisti che sono stati registrati nei giorni scorsi non sono stati annullati dal rimbalzo di venerdì. A che punto ci troviamo?

In base ai calcoli statistici che provengono dalle serie storiche, siamo alla settimana n.25 dell’anno e i minimi annuali ed il peggio dovrebbe essere già stato lasciato alle spalle.

Questa previsione andrà validata di settimana in settimana dalla tendenza che di volta in volta si formerà. Quali sono i livelli che al momento potrebbero mettere in discussione la nostra previsione rialzista?

Chiusure settimanali inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

11.624

Eurostoxx Future

3.049

Ftse Mib Future

18.210

S&P 500

2.984

Solo un pronto rialzo potrà evitare che la situazione dei mercati si complichi

A che punto siamo? Le chiusure di venerdì continuano a lasciare aperta la possibilità che ci possano essere nuovi ribassi e che non è ancora il momento opportuno per effettuare acquisti di breve termine.

Nuovi ribassi di breve termine potranno essere sconfessati da chiusure giornaliere superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

12.495

Eurostoxx Future

3.279

Ftse Mib Future

19.400

S&P 500

3.089

Siamo giunti quindi ad un punto decisivo e già dai primi giorni di contrattazione della prossima settimana potremo sicuramente capire quali siano le reali intenzioni dei mercati azionari internazionali.

Nel momento attuale non ci sentiamo di escludere nessuna ipotesi e preferiamo “intervenire” in acquisto e/o vendita solo al formarsi di segnali chiari. La migliore strategia di investimento al momento è quella di rimanere Flat di breve termine in attesa di un segnale sul settimanale per aprire operazioni ribassiste in ottica di medio periodo oppure di un segnale al rialzo sul giornaliero.

Non ci resta che attendere ed osservare con attenzione i movimenti che si formeranno nei prossimi giorni.