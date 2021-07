Quando tutto sembrava impostato al rialzo, negli ultimi due giorni di contrattazione si sono formati swing ribassisti rilevanti. Cosa attendere da ora in poi? Sgombriamo subito il campo, affermando che solo un forte recupero dei mercati azionari fra lunedì e martedì potrà evitare il sell off.

Quindi, da oggi in poi si ragionerà in ottica ribassista e si andranno a monitorare di volta in volta gli swing in corso e i livelli di inversione rialzista.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 16 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.485

Eurostoxx Future

4.014

Ftse Mib Future

24.585

S&P 500 Index

4.327,15.

Si è già formato un top rilevante anticipando quello atteso nella prima decade di agosto?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 16 luglio.

Qual è lo scenario atteso per la settimana del 19 luglio?

Inizio della settimana in rimbalzo e formazione del massimo fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio a ribassi fino a venerdì, giorno di eventuale minimo. Giorni in cui si può assistere ad una modifica dello scenario: fra lunedì e martedì.

Solo un forte recupero dei mercati azionari fra lunedì e martedì potrà evitare il sell off

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 19 luglio superiore a 15.687.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 19 luglio superiore a 4.063.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 19 luglio superiore a 24.895.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 19 luglio superiore a 4.376.

Quale operatività di trading mantenere per la giornata di lunedì?

Short in ottica multidays sugli indici azionari analizzati.

Se il ribasso continuerà nei prossimi giorni e settimane, stimiamo discese di almeno un altro 7/10% (se non oltre) fino a metà agosto (se non oltre) per gli indici azionari analizzati.

Come al solito si procederà per step.