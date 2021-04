Dopo che passeranno questi ultimi giorni freddi e ventosi, se tutto procede come dovrebbe si manifesteranno finalmente temperature decisamente più miti. Tra le tante conseguenze, vi è anche quella del cambio di abiti che andremo a sfoggiare fuori di casa. Dunque via cappotti e sciarpe e benvenute magliette a maniche corte, canottiere e scarpe aperte. Per molti tutto questo potrebbe anche voler dire esporre maggiormente il proprio corpo, e qui dunque nascono delle preoccupazioni. Tra tutte una, ovvero: “si vedrà che questo inverno ho preso dei chili di troppo?”

Comunque gustose

È inutile girarci intorno e addolcire la pillola, il rischio c’è. Se con maglioni e giacche riusciamo a nascondere meglio il nostro corpo, con i vestiti primaverili è più difficile. In molti ne sono consapevoli, e per questo già da tempo sono corsi ai ripari facendo più attenzione a tavola. Ed è proprio in questo senso che oggi vogliamo aiutare i Lettori, presentando una ricetta light. Ovvero una ricetta che, sebbene rimanga gustosa e buona come l’originale, si presenta come una variazione meno calorica di un piatto già conosciuto. Ecco dunque come bastino solo tre ingredienti e cinque minuti per preparare questa deliziosa besciamella da sole cinquanta calorie.

In un baleno

La besciamella è amata da tantissimi ed il motivo è semplice. Oltre ad essere facile e veloce da preparare rende molti piatti estremamente più gustosi. Basti pensare alle lasagne ad esempio, ma non solo. Oggi vogliamo presentare una versione alternativa, perfetta per tutti coloro i quali vogliono mantenersi leggeri, senza però rinunciare al gusto. Dunque ecco in che modo servono solo tre ingredienti e cinque minuti per preparare questa deliziosa besciamella da sole cinquanta calorie. Sembra incredibile ma abbiamo capito bene, ci bastano solamente tre ingredienti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

E in particolare ci riferiamo a quaranta grammi di farina, quattrocento di latte scremato e del sale. Mettiamo in una pentola la farina e versiamo al suo interno cento grammi di latte scremato. Accendiamo il fornello assicurandoci di mantenere il fuoco lento. A questo punto andiamo a riscaldare il latte che ci rimane e, sempre continuando a mescolare, versiamolo insieme al resto. Aggiungiamo infine un po’ di sale e, quando il composto raggiungerà la densità desiderata, spegniamo il fuoco. Ed ecco che, in pochissimi minuti e con soli tre ingredienti, avremo a disposizione la nostra besciamella ipocalorica e dietetica.