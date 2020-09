Devi sapere che la maggior parte degli investitori privati perde denaro in Borsa. Questo perché sono spesso impreparati finanziariamente e affrontano i mercati come dei giocatori d’azzardo. Altre volte abboccano a truffe finanziarie: in un altro articolo abbiamo parlato proprio degli 11 siti da cui stare alla larga per evitare truffe

Investire con successo non significa avere le capacità di prevedere il futuro, ma di avere il controllo del controllabile.

Solo se superi questo test, sei pronto a guadagnare in Borsa

Immagina che ti viene proposto di fare un lavoro della durata di 30 giorni e puoi scegliere tra 2 diversi pagamenti:

1)1.000€ al giorno per 30 giorni.

2)Un centesimo di euro il primo giorno, 2 centesimi il giorno successivo, 0.04 di euro il terzo giorno e così via. In sostanza ti offrono di raddoppiare il tuo stipendio ogni giorno per 30 giorni.

Tu quale forma di pagamento sceglieresti? La 1 o la 2?

Conosci la magia dell’interesse composto?

La maggior parte delle persone sceglierebbe la 1), allettate da un incasso di 30.000 euro per 30 giorni di lavoro. In realtà se avessi scelto la prima proposta avresti perso 10.707.418,23 euro.

Questa è la “magia” dei modelli di crescita esponenziale, che ti avrebbe consentito già dal ventiduesimo giorno di superare la quota dei 30.000 euro. Sembra incredibile ma è così!

L’interesse composto o Effetto Compouding entra in gioco quando oltre ad investire parte del nostro capitale, si reinvestono anche gli interessi derivanti dal tuo investimento.

Interesse semplice Vs Interesse composto

In un investimento ad interesse semplice, ciò che sarà il mio guadagno prende origine esclusivamente dal mio capitale. Avere 50 euro di capitale e investirli con un interesse del 10% in 10 anni, significa “incassare” 5 euro per ogni anno passato. Quando toccheremo le 10 candeline ci ritroveremo 50 euro in più rispetto ai nostri 50 euro iniziali.

Con l’interesse composto, il nostro montante (ovvero la somma del capitale e degli interessi maturati in uno specifico arco di tempo) sarà maggiore. Al ragionamento fatto sopra andiamo, infatti, ad aggiungere un’ulteriore voce (l’interesse dell’interesse). Così quando il nostro investimento avrà compiuto 10 anni, il nostro montante sarà di 129 euro. Quindi quasi 30 euro in più rispetto all’interesse semplice.

Da queste considerazioni capisci l’importanza della magia dell’interesse composto e il motivo per cui solo se superi questo test, sei pronto a guadagnare in Borsa.