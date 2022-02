Quando compriamo un oggetto lo facciamo perché ne abbiamo bisogno in un determinato momento e per una specifica funzione. Tuttavia, molte cose che abbiamo in casa possono essere utilizzate anche per altri scopi, spesso impensabili.

Buttare via gli oggetti che non utilizziamo più ci permette di fare ordine in casa, ma qualche volta è un vero peccato. Lo stesso vale per alcuni alimenti, come ad esempio la farina che, anche una volta scaduta, può esserci utile in casa e in giardino.

Eppure, capita spesso di comprare oggetti ed alimenti in abbondanza e non sapere che cosa farne. Oggi vogliamo parlare dei comuni elastici che quasi ognuno di noi ha in casa.

Che siano quelli di gomma da cancelleria o quelli per i capelli, gli elastici possono aiutarci nella vita di tutti i giorni.

Solo pochi sanno come usare gli elastici di gomma o di stoffa per risolvere velocemente questi comuni e fastidiosi problemi quotidiani

Gli elastici in stoffa o in gomma creano attrito ed impediscono agli oggetti di scivolare o comunque permettono di migliorarne la presa.

Se siamo soliti bere il tè, ci sarà sicuramente successo che l’etichetta scivoli nella tazza e si inzuppi. Per evitare questo problema, basterà avvolgere la tazza con un elastico in modo che tenga fermo il filo della bustina di tè. In questo modo, risolveremo il problema alla radice.

Inoltre, avvolgere un elastico attorno ad un bicchiere può aiutare i bambini nella presa ed evitare che possa scivolare loro di mano.

Per la mela

Alcuni frutti subiscono un processo di ossidazione molto rapido e tendono ad annerirsi in fretta. Tra questi c’è la mela, che è un frutto che mangiamo durante tutto l’arco dell’anno.

Se ormai l’abbiamo tagliata a spicchi, sarà sufficiente ricomporre la mela tenendola insieme con un elastico. In questo modo, la polpa esposta resta coperta e si ossiderà più lentamente.

Per i vestiti

Gli elastici possono aiutarci in 2 modi diversi con i nostri vestiti. Se abbiamo un jeans stretto non buttiamolo via, perché possiamo ancora riutilizzarlo grazie agli elastici. Basterà infilare un’estremità dell’elastico nell’asola ed agganciare il bottone con l’altra parte dell’elastico. Il jeans risulterà più largo e sotto una maglia nessuno noterà la sua presenza.

Infine, gli elastici ci permettono di risparmiare spazio in valigia. Basterà arrotolare jeans e magliette e tenerli fermi con un elastico per guadagnare spazio utile nel bagaglio.

Per le viti

Solo pochi sanno come usare gli elastici in modo geniale. Ad esempio, togliere una vite usurata o arrugginita può essere davvero difficile. Usare un elastico in gomma però potrebbe aiutarci a risolvere il problema.

Mettiamo un elastico sulla vite da rimuovere: facendo attrito sulla vite renderà più semplice toglierla con il cacciavite. Facendo pressione sull’elastico il cacciavite non scivolerà e la vite verrà via senza problemi.

Per la vernice

Se stiamo tinteggiando la casa, procuriamoci un elastico di grandi dimensioni e mettiamolo attorno al barattolo in modo che passi sopra l’apertura. Immergiamo il pennello nella vernice e quando lo estraiamo passiamolo sopra l’elastico: questo impedirà al pennello di far gocciolare a terra la vernice. Inoltre, colando direttamente nel barattolo eviteremo inutili sprechi.

