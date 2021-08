L’anguria è la regina incontrastata dell’estate. Purtroppo però troneggia sui banchi della frutta unicamente in questa stagione. Oggi vogliamo svelare ai nostri lettori il segreto per godere del fresco gusto dell’anguria per tutto l’anno. Un frutto dalle mille proprietà, alcune note ed altre meno conosciute. Ad esempio solo pochi sanno che questo frutto estivo è un potentissimo afrodisiaco naturale. Così come solo pochi sanno che in 5 facili mosse possiamo preparare uno straordinario liquore all’anguria.

Per prima cosa procuriamoci questi ingredienti:

300 gr di zucchero;

500 ml di alcol per uso alimentare;

500 ml di acqua;

3 kg di anguria da pulire, che corrispondono a mezzo frutto di normali dimensioni.

Abbiamo bisogno infine di un barattolo di vetro abbastanza capiente da contenere tutti gli ingredienti sopra elencati e con una chiusura ermetica.

Mettiamoci all’opera. Eliminiamo la buccia del cocomero. Poi tagliamolo a pezzi e versiamolo nel contenitore di vetro preparato in precedenza. Copriamo il tutto con l’alcol. Quindi chiudiamo bene. Se il tappo è di metallo o senza guarnizione, posizioniamo della pellicola trasparente da cucina all’imboccatura del barattolo e poi sigilliamo bene. Copriamo il tutto con un canovaccio chiaro per tenere il contenuto riparato dalla luce. Lasciamolo a macerare in un luogo fresco della casa per 7 giorni. Trascorso questo lasso di tempo filtriamo i pezzi di anguria con un passaverdure. Così facendo, toglieremo tutti i semi che rischierebbero, altrimenti, di finire nel liquore. A tal proposito, come abbiamo visto, solo pochi sanno cosa succede davvero quando ingoiamo i semi del cocomero. Teniamo da parte il liquido ottenuto.

Nel mentre riempiamo una pentola con l’acqua e lo zucchero. Mettiamola su un fornello a fuoco basso. Giriamo di continuo, fino a che lo zucchero non sarà totalmente sciolto. Quindi lasciamo stiepidire. A questo punto non ci resta che unire le due preparazioni e girare bene. Poi chiudiamo bene il barattolo. Mettiamolo a riposare sempre al fresco e lontano dalla luce diretta. Dopo circa 2 settimane filtriamo il tutto con un passino a setole strette. Quindi lasciamolo riposare ancora 15 giorni. Trascorso un mese il liquore sarà pronto per il consumo. Questo preparato si mantiene a lungo, l’importante è conservarlo in frigorifero una volta aperto.

