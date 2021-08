In queste calde giornate estive cosa c’è di meglio di concedersi una coccola dolce? E se la coccola fosse anche perfettamente bilanciata nel piano nutrizionale? Sarebbe davvero tutto perfetto. E allora mani in pasta nella preparazione di una deliziosa cheesecake estiva.

La cheesecake è un dolce freddo, composto da una base di biscotto e una crema di formaggio, il tutto addolcito e reso ancora più gustoso grazie alla presenza di creme o di topping dai gusti più vari: pistacchio, cioccolato fondente, arachidi, fragola, lampone.

Solitamente è un dolce che non prevede cottura, ma ne esistono diverse varianti, che includono la cottura in forno, come descritto in questo articolo: ecco una golosa cheesecake con un ingrediente inaspettato e delizioso che lascerà gli ospiti senza parole.

Cheesecake ai frutti rossi

La proposta di oggi è una ricetta davvero bilanciata. Dunque uno strappo alla regola che rientra a pieno nel piano nutrizionale. Inoltre è anche un’ottima merenda adatta anche come spuntino salutare per i piccoli di casa. Dunque, solo pochi minuti e pochissime kcal per questa furbissima cheesecake estiva super gustosa.

Ingredienti per la base:

150 g di mandorle crude o farina di mandorle;

60 g di stevia;

25 g di burro chiarificato;

200 g di ricotta;

frutti di bosco o marmellata.

In una terrina riporre la farina di mandorle, oppure se si preferisce utilizzare le mandorle fresche, tostarle in padella, lasciarle raffreddare e successivamente con l’aiuto di un robot da cucina triturarle. Aggiungere al composto di farina, il burro chiarificato, un pizzico di sale e il dolcificante, amalgamare bene il tutto con una frusta. Foderare una tortiera con carta da forno e posizionare il composto avendo cura di schiacciare bene l’impasto sul fondo e livellarlo.

Per il ripieno unire la ricotta, o se si preferisce un formaggio spalmabile, e un pizzico di dolcificante e lasciar riposare in frigo per 10 minuti, così che il composto si addensi. Successivamente trasferire il composto sulla base di biscotto e guarnire la superficie della torta, con i frutti di bosco oppure se si preferisce con della marmellata al gusto frutti rossi. Lasciar riposare in frigo per almeno un paio d’ore e servire.

Infine consigliamo la lettura di questo articolo è questo il metodo sorprendente per avere una cheesecake perfetta e gustosa come mai prima ed evitare che si sbricioli o che si rompa per creare delle cheesecake perfette e deliziose come quelle di una pasticceria.