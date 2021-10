Il tentativo di ripresa di tutte le attività e le riaperture delle sale cinematografiche ha riacceso i riflettori su molta filmografia italiana e straniera. Dopo il red carpet del cinema di Venezia e la recentissima Festa del cinema di Roma 2021, vedere i trailer di numerose nuove produzioni ha riacceso la voglia e il desiderio di tornare in sala. Assistere ai film sui quali la critica ha espresso maggior consenso ma anche sulle pellicole che scegliamo senza condizionamenti e solo in base al cast e alla trama.

Solo pochi giorni per seguire in alcuni cinema l’opera concerto di questo straordinario cantautore italiano

Dal prossimo 2 al 4 novembre in molti cinema italiani sarà trasmesso il concerto evento di Claudio Baglioni dal titolo “In questa storia che è la mia”. Si tratta della realizzazione ultima del noto artista e cantautore italiano, registrato nel 2020 in piena pandemia presso il Teatro dell’Opera di Roma e tratto dall’omonimo e ultimo album. Il trailer della rappresentazione rende conto di tutta la maestria in campo. Un mix di espressioni che si contaminano ed esprimono al massimo l’essere poliedrico ed eclettico di Claudio Baglioni. Una manifestazione artistica di indiscusso spessore, dove il genere propriamente televisivo e mediatico, si sposa a meraviglia con la buona musica, i testi, le voci. Abbiamo solo pochi giorni per seguire in alcuni cinema l’opera concerto di questo straordinario cantautore italiano. Oltre al protagonista si esibiscono ballerini, musicisti, acrobati per una performance squisitamente artistica.

In dettaglio

Novanta minuti di spettacolo che per scenografia ed effetti sonori ci immergeranno in una sorta di concerto dal vivo. All’inizio un monologo scritto da Claudio Baglioni e interpretato dall’attore Pierfrancesco Favino. A seguire l’esibizione dell’étoile Eleonora Abbagnato. Poi quattordici pezzi del cantautore per un grande progetto pensato nei minimi dettagli dal protagonista per tutti i suoi fan. Il tutto sotto la direzione di Luigi Antonini. L’opera è distribuita da Medusa Film ed è visibile nelle sale del circuito Uci Cinemas. Sul sito ufficiale è possibile visionare in quali località è possibile recarsi per vedere il film – concerto. Tra le altre locations troviamo Milano (UCI Bicocca), Firenze, Casoria in provincia di Napoli, Molfetta (Bari), Reggio Emilia, Matera. Ma ci sono anche altre città sparse in tutta Italia che presentano sale parte del circuito Uci.

Perché scegliere un film concerto

Seguire Baglioni almeno una volta nella vita è un’esperienza che vale. Per tutte le età anche se non si è fan accaniti. Il motivo è squisitamente culturale perché nella sua persona si esprime al massimo la contaminazione di generi: musica, canto ma anche scenografia, spettacolo raffinato e pensato. Artisti eccellenti si esprimono nella rappresentazione di ruoli differenti che magicamente si combinano, convivono e tessono una trama artistica che salta dal palco, percorre la tv, le radio incarnando alla perfezione le caratteristiche diverse dei vari medium (mezzi d’informazione). Adesso attraversa anche le sale cinematografiche e lo fa con la musica. Obiettivamente non è da tutti.