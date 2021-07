Molte donne sono preoccupate che la loro pelle con l’avanzare del tempo possa invecchiare. Come già trattato in un precedente articolo, mantenere la pelle tonica ed elastica dopo i 50 anni è possibile.

In commercio, esistono molti prodotti che permettono di preservare pelle e capelli. Alcuni di essi contengono un prodotto vegetale ricco di antiossidanti di cui vogliamo parlare oggi.

La Redazione vuole svelare ai suoi Lettori le proprietà di un prodotto ancora poco conosciuto ma dalle incredibili proprietà benefiche.

L’olio di vinaccioli

Solo pochi conoscono questo straordinario olio vegetale che mantiene giovani pelle e capelli. L’olio di vinaccioli è un prodotto molto utilizzato sia nell’ambito dell’alimentazione, sia nella cosmesi naturale. Spieghiamo innanzitutto che cosa sono i vinaccioli. I vinaccioli sono dei semi di piccole dimensioni contenuti negli acini d’uva. Infatti, molti di noi avranno notato che ogni acino d’uva contiene da 1 a 4 vinaccioli. Ognuno di questi piccoli semi contiene notevoli quantità di olio.

Quest’olio è molto usato per le sue particolari caratteristiche. Innanzitutto, è molto ricco di acido linoleico: questo acido grasso appartiene alla famiglia degli omega-6. Questa caratteristica lo rende un olio molto utilizzato a crudo perché sfortunatamente si altera con il calore.

Inoltre, come molti altri oli, anche questo è ricco di vitamina E preziosissima per il rinnovamento cellulare.

Come già accennato nella descrizione di quest’olio, sappiamo che la sua caratteristica principale è la presenza di acido linoleico.

L’olio di vinaccioli è un prodotto ricco di polifenoli antiossidanti che rendono la nostra pelle più elastica e giovane idratandola a fondo. Dunque, quest’olio è capace di contrastare i segni del tempo come rughe e macchie della pelle.

Protegge pelle e capillari

I raggi solari possono far invecchiare la nostra pelle precocemente. Le proantocianidine contenute nei vinaccioli sono appartenenti alla famiglia degli antiossidanti. Queste sono largamente utilizzate per prodotti ad uso cosmetico.

Nello specifico, questo antiossidante protegge l’epidermide dai raggi solari e i capillari. Coloro che soffrono di insufficienza venosa, possono utilizzare l’olio di vinaccioli per alleviare la sensazione di gambe pesanti, gonfie e doloranti.

Rafforza e idrata i capelli

L’olio di vinaccioli è spesso utilizzato per rinforzare ed idratare i capelli spenti e fragili. Infatti, se usato con costanza, riduce la formazione di doppie punte. Per rendere i nostri capelli più luminosi e meno secchi possiamo fare degli impacchi con olio di vinaccioli. Dopo aver inumidito i capelli, applichiamo l’olio sulle lunghezze e lasciamolo in posa per 20 minuti. Dopodiché risciacquiamo e proseguiamo con un normale shampoo.

Consiglio

Se abbiamo occhiaie scure e marcate, possiamo applicare sotto gli occhi qualche goccia di olio di vinaccioli. Applicarlo costantemente 3 volte alla settimana serve a ridurne la visibilità.