Il doppio mento è un accumulo di grasso che si concentra sotto il mento. Questo inestetismo colpisce uomini e donne e spesso si tratta di una predisposizione familiare. Spesso, invece, il doppio mento compare in seguito ad un aumento di peso o per colpa dell’età. A questo proposito, la Redazione aveva spiegato i 3 trucchi infallibili per mantenere la pelle tonica ed elastica dopo i 50 anni.

Oggi la Redazione vuole spiegare ai Lettori che solo pochi conoscono questi 3 semplici trucchi per dire addio all’antiestetico doppio mento.

Indicheremo, in quest’articolo, dei “rimedi della nonna” completamente naturali per risolvere il problema del doppio mento. Inoltre, forse non tutti sanno che alcune cattive abitudini possono favorirne la comparsa. Dopo avere indicato alcune soluzioni, quindi, delineeremo una serie di abitudini da evitare. Scopriamo insieme questi trucchi nello specifico.

Il burro di cacao è un prodotto che contribuisce a migliorare l’elasticità della pelle. Per questo motivo possiamo utilizzarlo per eliminare il doppio mento. In particolare, la Redazione consiglia di applicarlo sulla pelle 2 volte al giorno.

Se vogliamo aumentare l’efficacia del burrocacao, creiamo un composto unendo ad esso altri ingredienti naturali. Aggiungiamo al burro 2 albumi d’uovo, 1 cucchiaio di latte, 1 di miele ed 1 di succo di limone. Dopo aver mescolato tutti gli ingredienti, applichiamo il composto sul doppio mento, praticando movimenti circolari. Lasciamolo in posa per 15 minuti e rimuoviamolo con un po’ d’acqua tiepida. Il composto potrà essere conservato in frigorifero per circa 3 giorni.

Succo di melone

Il melone è un frutto diuretico e che favorisce l’elasticità della pelle, evitando gli accumuli di grasso. Per questo motivo è perfetto per eliminare il doppio mento. Bere questo succo ogni giorno ci aiuta agendo dall’interno.

In alternativa, possiamo scegliere di applicarne il succo direttamente sulla pelle, usando un batuffolo di cotone. Dopo averlo lasciato in posa per 20 minuti, risciacquiamo il mento con acqua tiepida.

Olio di germe di grano

Forse non tutti sanno che l’olio di germe di grano è un ingrediente benefico per la pelle. Infatti, quest’olio è ricco di vitamina E che ha azione antiossidante. In questo modo protegge la pelle dai radicali liberi mantenendola più giovane.

L’olio di germe di grano è in grado di idratare a fondo la pelle e mantenerla elastica. Per questo motivo, consigliamo di massaggiare il doppio mento con questo olio. Facciamolo ogni sera prima di andare a dormire per qualche minuto per ottenere risultati visibili in poco tempo.

Consigli

Dobbiamo sapere che è possibile prevenire il doppio mento adottando alcune semplici abitudini quotidiane. Cerchiamo quanto più possibile di assumere posizioni naturali.

Ad esempio, chi lavora dietro ad una scrivania ha maggiori probabilità di sviluppare questo inestetismo. Per cercare di evitarlo, scegliamo un supporto più alto per il nostro computer quando siamo a lavoro. Adottiamo una postura eretta mantenendo lo sguardo in avanti e non infossato.

Infine, anche il nostro modo di dormire può influire sulla comparsa del doppio mento. Sconsigliamo di utilizzare 2 cuscini per dormire e di farlo a pancia in su. In questo modo manterremo il collo ben disteso.