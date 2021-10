Nella prima parte di questa guida abbiamo affrontato diversi argomenti. In modo particolare, si è spiegato come preparare l’operazione di montaggio del computer, come scegliere i componenti e come iniziare ad assemblare scheda madre, processore e memoria RAM.

È dunque il momento di andare avanti, vedremo, infatti, che ci vogliono solo poche mosse per montare da soli un PC da gaming e come evitare che si scaldi troppo.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Riprendendo l’operazione da dove si era lasciata, bisogna procedere al montaggio del dissipatore.

Operazioni delicate

Una delle necessità più importanti quando si assembla un computer è il raffreddamento delle componenti. Il sistema di dissipazione dell’aria va organizzato prima di fissare definitivamente tutti i pezzi, soprattutto se non ci si accontenta di quello integrato.

Di norma, il dissipatore va fissato sui perni filettati attorno al processore, ma poiché l’operazione può variare a seconda dei modelli è sempre meglio fare riferimento alle istruzioni del produttore. Stesso discorso per i dissipatori a liquido AIO, ma in questo caso la scheda madre va fissata prima di procedere.

Non bisogna dimenticare, prima di fissare il dissipatore, di applicare la pasta termica. Il modo migliore per farlo è di mettere al centro del processore una goccia di pasta, circondata da altre quattro piccole gocce. Questo favorirà la dissipazione del calore.

Prima di fissare la scheda madre bisogna pensare all’alimentatore, un altro componente fondamentale per far funzionare la macchina. Di norma nel case c’è uno spazio apposito. L’alimentatore si fissa con quattro viti nel suo alloggio, dove c’è anche la ventola secondaria.

Prima di fissare il resto dei componenti è bene anche valutare al meglio come e dove passeranno tutti i cavi, per evitare che si incastrino con tutto il resto. Alcuni modelli di case hanno delle canaline apposite per il “cable management”.

Solo poche mosse per montare da soli un PC da gaming e come evitare che si scaldi troppo

A questo punto va installata la scheda madre. Nel case ci dovrebbe essere un alloggiamento apposito dove allinearla con cura e fissare tutte le viti necessarie. Poi, va collegata l’alimentazione. Ora la parte più complessa: collegare tutti i connettori nei giusti alloggi. Per questo è bene fare affidamento al manuale della scheda madre ed evitare così di sbagliare.

Ora è il momento di collegare la scheda video nell’apposito alloggiamento per la GPU presente sulla scheda madre. Dovrebbe essere quello più vicino al processore. Allo stesso modo, vanno collegati i dischi di memoria. Le viti di fissaggio sono fondamentali e bisogna stringerle tutte accuratamente. A questo punto non resta che collegare tutte le periferiche scelte – mouse, tastiera, monitor e quant’altro – e accendere il nuovo computer per installare il sistema operativo.