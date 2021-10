Se abbiamo voglia di staccare la spina e fare il ponte di Halloween fuori casa, ecco l’offerta che potrebbe fare per noi. Solo per poche ore ancora imperdibili voli low cost per una delle capitali più glamour d’Europa. La proposta arriva dal sito di prenotazioni Expedia, specializzato nelle offerte low cost. Dimentichiamoci per un attimo le solite mete: Parigi, Londra, Madrid e Barcellona. E rivolgiamo invece il nostro pensiero a una delle capitali più belle, ma artisticamente meno conosciute del nostro continente.

Bruxelles non è solo il Parlamento Europeo

Quando cerchiamo delle mete alternative per i nostri viaggi, raramente ci capita di parlare di Bruxelles. Forse perché gli stessi mezzi di informazione ce la propongono sempre attraverso i vari palazzoni del Parlamento Europeo. Ma la capitale belga non è solo un’importante sede politica, è anche una città con tanto fascino e tante opportunità di visita.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Solo per poche ore ancora imperdibili voli low cost per una delle capitali più glamour d’Europa

I voli messi a disposizione da Expedia partono dai maggiori aeroporti italiani, facendo scalo ad Amsterdam, con costi a partire da 157 euro a persona. Attenzione che parliamo di voli intesi per andata e ritorno. Viaggiando con una compagnia aerea di tutto rispetto come la Brussels Airlines, che qui propone ulteriori offerte. I posti sono abbastanza limitati e bisogna quindi non perdere tempo nell’eventuale prenotazione.

Perché visitare Bruxelles secondo i turisti internazionali

Se scorriamo la lista delle capitali preferite dagli italiani, quella belga non è tra le prime. Molto più apprezzata invece ad esempio dai turisti tedeschi, inglesi e scandinavi. Questa città multietnica e ricchissima di arte, vita e folclore, saprà stupirci con tutto il suo fascino.

In particolare, se cerchiamo qualcosa di davvero diverso dal solito, ecco degli splendidi quartieri dedicati interamente ai mercati degli antiquari. Pochi sanno che tanti commercianti internazionali di mobili antichi vengono proprio qua a fare spesa. E se amiamo i fumetti, proprio qui troveremo forse quello più famoso e completo di tutto il Mondo.

Quanto costa dormire e mangiare a Bruxelles

Un altro ostacolo che ferma spesso le idee di visitare questa città è il pensiero che possa essere troppo costosa. Ma non è così e possiamo confermarlo, avendola visitata di persona. Ovviamente, essendo teatro della politica continentale, vanta alberghi e ristoranti spesso inaccessibili. Ma essendo comunque sede di studi e università, ben 14, è anche una città giovane e per questo aperta alle offerte. Non è assolutamente impossibile prenotare hotel vicino al centro, con camere a partire da 20 euro notte.

Molti ristoranti propongono i menù turistici partire addirittura da 11/12 euro. Bere una ottima birra locale non costerà più di 3 o 4 euro.

Approfondimento

Segniamoci queste mete low cost vicine ed economiche che ci permetteranno vacanze speciali e uniche