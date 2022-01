Dilettarsi a preparare gustose torte in casa è piacevole e rilassante. Che sia per deliziare un ospite, per la merenda dei propri figli o perché semplicemente si ha voglia di qualcosa di buono, le occasioni di certo non mancano mai. Non serve realizzare ricette estremamente elaborate per appagare i palati. Anche dolci semplici, che necessitano di pochi ingredienti, permettono di fare bella figura ed accontentare piacevolmente chi li mangerà.

Per andare sul sicuro, spendere pochi soldi e non dover faticare eccessivamente, le classiche torte della tradizione potrebbero essere il giusto compromesso. Si tratta, per la maggior parte, di ricette facili da preparare, ma soprattutto veloci: in effetti basterebbero solo mele, uova, farina e pochi altri ingredienti per realizzare un dolce da leccarsi i baffi.

Di seguito, infatti, andremo alla scoperta di una torta di mele speciale che, grazie ad un ingrediente impensabile, avrà un sapore sorprendente e stuzzicante. Vedremo come mescolare in maniera strepitosa due gusti apparentemente lontani: il dolce con il salato.

Gli ingredienti che occorrono per la preparazione

Per realizzare questo dolce, bisogna avere uno stampo per ciambella da 24 cm. Gli ingredienti necessari invece sono:

3 uova;

3 mele;

200 g di farina;

50 g di fecola di patate;

160 g di zucchero;

1 bustina di lievito;

1 limone grattugiato;

160 g di olio di girasole;

arachidi tostate e salate (quelle da aperitivo).

Solo mele, uova, farina e pochi altri ingredienti per preparare in 5 minuti una torta pazzesca dal sapore nuovo e stuzzicante

La preparazione è davvero semplice e occorrono pochi minuti per assemblare tutti gli ingredienti.

Innanzitutto lavare, sbucciare ed eliminare il torsolo delle mele, dopodiché tagliare gli spicchi a dadini sottili (senza esagerare). Metterli in una ciotola ed irrorarli con un po’ di succo di limone per evitare che anneriscano. Prendere poi le arachidi e tritarle grossolanamente.

A questo punto procurarsi un contenitore capiente e versarci per prima cosa le uova, lo zucchero e mescolare energicamente. Successivamente aggiungere la fecola di patate e la farina con un piccolo setaccio. A seguire la scorza del limone grattugiata, l’olio, il lievito ed amalgamare per bene fino ad ottenere un composto omogeneo e privo di grumi. Ora incorporare le mele e rimescolare.

Prendere lo stampo per ciambella, imburrarlo ed infarinarlo, togliendo poi quella in eccesso. Versare all’interno l’impasto e cospargere le arachidi tritate in superficie.

Infornare a 180° per circa 45 minuti.

Una volta pronta, lasciare intiepidire e poi sformarla su un piatto da portata.

La torta di mele con arachidi è pronta e rapirà tutti per il suo sapore insolito e veramente gustoso.