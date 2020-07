Solo la vittoria della Champions potrebbe dare forza alle azioni della Juventus. Dopo otto scudetti di fila, infatti, e con il nono in arrivo solo emozioni forti possono smuovere le quotazioni. Basti pensare che neanche la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli ha turbato l’andamento delle quotazioni.

Bisognerà aspettare agosto, quindi, quando la vittoria della Champions potrebbe dare forza alle azioni della Juventus. Nel frattempo il nostro Ufficio Analisi è andato a individuare i livelli chiave per le prossime settimane.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Juventus

Il titolo Juventus (MIL: JUVE) ha chiuso la seduta del 8 luglio con un ribasso del 2,01% rispetto alla seduta precedente a quota 0,9466€.

Time frame giornaliero

Da inizio giugno le quotazioni della Juventus si trovano in una sorta di limbo che si frappone tra lo scenario rialzista e quello ribassista. Come si vede dal grafico, infatti, nell’ultima mese le quotazioni si sono mosse all’interno del trading range 0,903€-0,975€. Bisogna, quindi, monitorare nei prossimi giorni chiusure esterne ai livelli indicati.

Qualora si dovesse materializzare lo scenario rialzista l’obiettivo più vicino si trova in area 1,11417€, con massima estensione in area 1,57€ e obiettivo intermedio in area 1,3415€.

Nello scenario ribassista, invece, l’obiettivo più vicino si trova in area 0,8€.

Time frame settimanale

Sul settimanale lo scenario è ancora più preoccupante. Come si vede dal grafico seguente, infatti, da inizio maggio le quotazioni stanno cercando di rompere al rialzo la resistenza in area 0,97657€. Qualora dovessimo assistere a una chiusura settimanale superiore a questo livello potremmo assistere a un’accelerazione rialzista verso il II° obiettivo di prezzo in area 1,41773€. La massima estensione del rialzo si trova in area 1,8611€.

In caso contrario potremmo assistere a una discesa fino in area 0,81334€ che sarebbe ancora compatibile con il rialzo in corso. Nel caso in cui, però, ci fosse una rottura di questo livello in chiusura di settimana ci sarebbe un’inversione ribassista di medio/lungo periodo.

Approfondimento

