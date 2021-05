La vita di ciascuno di noi è scandita da gesti dettati dall’abitudine. Siamo abituati ad alzarci ad una certa ora. A lavarci i denti in un determinato modo. Ad allenarci a casa. Di sicuro esse sono importantissime e aiutano a vivere in salute.

Non bisogna, però, esagerare. Altrimenti il rischio è di piombare in una vita grigia e automatica. Senza brio e senza alcun sussulto o emozione forte. Si raccomanda sempre molto equilibrio.

In questo articolo si parlerà proprio di tale argomento. In particolare, riguardo alle ore mattutine.

Solo in pochi sanno che quando ci si sveglia al mattino al posto del caffè è meglio consumare questo alimento sano e gustoso.

Le abitudini del mattino

Al mattino, appena ci si sveglia, ci sono determinate azioni che si compiono. Alcuni sono dei veri e propri riti e hanno delle funzioni ben specifiche.

Qualcuno si alza dal letto e va in bagno. Altri praticano un allenamento abbastanza stereotipato. Alcuni fanno stretching e risveglio muscolare. Oppure ci si fionda in cucina per la colazione.

Soprattutto le abitudini alimentari meritano un approfondimento.

Nelle cucine di tutti gli italiani il caffè non può mai mancare. Si beve soprattutto la mattina per cominciare la giornata al meglio. Ci possono essere, però, degli effetti collaterali dati dall’uso eccessivo di tale sostanza. Basti pensare all’insonnia o all’eccessiva agitazione.

Niente paura. Esistono delle alternative valide.

Un frutto straordinario

Nessuno penserebbe mai a questo frutto come alternativa al caffè. Eppure, è così. Le mele sono gustose, saporite e varie. Contengono vitamine e zuccheri buoni. La loro caratteristica principale è il rilascio energetico protratto nel tempo. Esse, in sostanza, forniscono energia per tutto il corso della giornata.

Si può addirittura pensare di sostituire il famoso caffè con una mela. Pur non contenendo caffeina, la mela può darci la grinta per affrontare la giornata al meglio. Questa soluzione apparentemente strampalata può dare i suoi frutti.