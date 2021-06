Mantenere un cane o un gatto può essere davvero molto costoso. Pensiamo agli accessori, le cure veterinarie e il mangime. Spesso purtroppo si tende a trattare l’amico a quattro zampe come un componente della famiglia di serie B. Salvo poi dover ricorrere a cure mediche molto costose, per rimediare ai danni causati dal protrarsi di scorrette abitudini. I veterinari lo sanno molto bene che solo in pochi sanno che comprare questo cibo economico può danneggiare gravemente la salute del proprio animale domestico e come rimediare.

L’importanza dell’etichetta

Spesso, incoraggiati dai grandi marchi e fuorviati dalla grandissima distribuzione dei loro prodotti, finiamo per acquistare cibo economico al supermercato.

Nella fretta della spesa, mettiamo nel carrello velocemente anche una busta di crocchette. Sono pratiche, si conservano a lungo, ci sono confezioni risparmio. Hanno sempre un odore molto forte e reputiamo che al nostro cane o gatto piacciano molto.

Come facciamo per i nostri alimenti dovremo saper leggere le etichette delle confezioni di crocchette che compriamo. Innanzitutto dobbiamo sapere che in mancanza dei quantitativi precisi degli alimenti che le compongono, l’ordine con cui sono riportati combacerà con la quantità presente. L’elenco ingredienti è in ordine decrescente di peso. Stiamo ben attenti che non ci sia lo zucchero o i cereali ai primi posti. L’assunzione massiccia di zucchero fa male agli animali tanto quanto agli esseri umani, per le stesse ragioni. Il suo largo utilizzo nelle formulazioni del pet food avviene poiché rende più appetibile l’alimento. I cereali, invece, vengono usati poiché forniscono sazietà gonfiando lo stomaco. A scapito della reale presenza di proteine di cui l’animale ha bisogno.

Cos’altro è pericoloso?

Anche la presenza di un altro elemento può arrivare ad essere dannosa per la salute e favorire l’insorgere di calcoli. È la Bentonite. Si tratta di un agglomerante utilizzato anche in edilizia insieme alle Sepiolite, un minerale naturale. La loro funzione è principalmente quella di addensare i composti, poiché nella maggior parte dei mangimi economici non vi è la presenza di carne ma farine di carne. Alcuni di questi addensanti possono svolgere la funzione di catalizzare ed espellere attraverso l’intestino i metalli pesanti presenti nel corpo. Ma una presenza massiccia può creare residui pericolosi.

Come rimediare?

Assicurarsi sempre che l’animale assuma tanti liquidi. Bere moltissimo lo aiuterà ad espellere nella maniera corretta attraverso le feci qualsiasi residuo potenzialmente tossico. Alternare all’alimentazione secca anche quella umida e non preoccuparsi se le feci saranno molli, non è quello l’unico indizio che ci può far temere per la sua salute e il suo equilibrio intestinale. Anzi. Ecco perché solo in pochi sanno che comprare questo cibo economico può danneggiare gravemente la salute del proprio animale domestico e come rimediare.